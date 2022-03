Feria de editoriales autogestionadas en Bahía Blanca

La cita es en la Casa de la Cultura de Bahía Blanca, ubicada en Alem 925.

Libreros, escritores, poetas y lectores participarán del encuentro.

El sábado 12 y domingo 13 de Marzo se llevará a cabo en la ciudad de Bahía Blanca la doceava “Feria de editoriales autogestionadas”, con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura de la Nación se desarrollarán además distintas actividades artísticas, charlas, talleres, lecturas y conciertos.Libreros, escritores, poetas y lectores se darán cita en la Casa de la Cultura de esa ciudad, ubicada en Alem 925.Tuvimos la oportunidad de conversar con una de sus organizadoras, Lorena Curruhinca, poeta, editora, hacedora cultural e integrante del colectivo Semilla. Ella nos contó acerca de cómo surgió este proyecto, las ediciones anteriores y de lo mucho que podrá disfrutar la comunidad ese fin de semana.La idea surgió en el 2007, la primera fue en el 2008. Estábamos haciendo una revista que se llamaba “Esto no es una revista literaria” junto con Gerónimo Unibaso con quien organizamos la Feria, y también veníamos charlando con Diego Rosake acerca de cómo podíamos mostrar, exponer y compartir los proyectos que hacíamos que no eran estrictamente editoriales pero sí tenían que ver con publicaciones. En esa revista siempre incluíamos tres plaquetas de fanzines, de poesía. Teníamos la necesidad de visibilizar y ver qué estaban haciendo otras personas y cómo encaraban sus proyectos, siempre a la luz de eventos que se habían hecho antes en Bahía, y de otras publicaciones como las de Vox y los mateístas. Queríamos mostrar lo que estábamos haciendo e intercambiar proyectos. Esto siguió hasta el 2018. Para esta edición hubo un par de incentivos desde el Ministerio de Cultura para ferias, estudiamos la posibilidad de presentarnos y se programó esta fecha. Lo organizamos desde el Colectivo Semilla, que tiene una editorial de poesía, junto con Gerónimo.El apoyo es significativo en el sentido de que nos permite invitar a personas que antes no podían venir por la distancia. Siempre tratamos de hacer algo muy federal, siempre nos enfocamos en editoriales auto gestionadas, independientes, con propuestas afines a las nuestras. En la segunda edición por primera vez vino alguien del Chaco, por ejemplo, y ahora tenemos la posibilidad de que puedan venir desde Santa Fe también. Fue de gran ayuda este apoyo, nos da la posibilidad de una gran diversidad.Sí, nunca pensamos esta feria separada del resto de las actividades como presentaciones, mesas de debate, intercambios, lecturas, y este año vamos a convocar a un taller de poesía para que todos se puedan anotar. También habrá música y performance. Este año se proyecta algo muy lindo en relación a lo que va a suceder, a lo que estamos organizando. También hay una articulación muy rica entre quienes están en un stand y también son talleristas.Yo resaltaría la Feria en sí, porque es un movimiento constante y simultaneo. Las personas que están feriando conversan acerca de su catálogo, de sus libros, sus autores y a la vez existe la posibilidad de escuchar a alguien que está presentando un libro o brindando un taller o haciendo música, eso nos resulta muy atractivo a diferencia de las ediciones anteriores, con una orquestación diferida y un poco caótica pero interesante y atrayente. Esto logrará generar un clima comunitario durante ese tiempo.