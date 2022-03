Los jóvenes consideran que temas de su interés no son debatidos a nivel parlamentario

Seis de cada diez jóvenes manifestaron que quisieran tener representación etaria en el Congreso Nacional.

"Los jóvenes valoran la herramienta electoral pero no sienten que sus ideas sean considerados por quienes los representan" Natalia Calisti

La mayoría de los jóvenes percibe que, por lo que piden más canales de participación y presencia genuina a través escaños reservados o cupos en los que su palabra sea considerada a la hora de la toma de decisiones, según un sondeo realizado por(Cippec).Lay, según informaron fuentes de Unicef, el objetivo fue "generar información que permita fortalecer el rol de las juventudes en los órganos de decisión e instituciones centrales de la Argentina, para conocer sus principales demandas en materia de política pública".De acuerdo con el sondeo,por ejemplo a través de escaños reservados o cupos específicos. y que los temas de su interés sean debatidos en ese ámbito.Al ser preguntados sobre cuáles eran los temas de su interés, más del 30% indicó como primordial la calidad educativa, un 26% señaló al cuidado de la salud mental, un 18% se refirió a la pobreza y desigualdad y, en cuarto lugar, se ubicó la cuestión de violencia de género y el acoso.Además, los jóvenesLa, consideró "fundamental" que quienes legislan "incluyan en la agenda pública los temas que afectan a la población más joven, escuchen las demandas de los chicos y las chicas, generen consultas abiertas y tomen en cuenta sus opiniones a la hora de pensar reformas y nuevas leyes”.Para Calisti, lo que los jóvenes están diciendo con esta consulta es que a los representantes "no les preocupan sus propuestas, piden canales de participación y quieren que se los consulte sobre los temas que los afectan y que sus opiniones sean tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones".Según los resultados del sondeo,con la idea de no sentirse representados por ningún partido ni candidato o candidata.En tanto, en términos de percepción sobre el voto, el 42% de las y los jóvenes encuestados dijo que siempre hay que participar en las elecciones porque es un derecho ganado, mientras que el 23% señaló que sólo hay que participar cuando hay una opción que los y las represente realmente, mientras que el 19% dijo que el voto debe complementarse con otras formas de participación política."Pensar a las y los jóvenes como sujetos de política con intereses y necesidades específicas y así incorporar estas voces en la definición de la agenda pública es una cuestión ineludible para crear un futuro inclusivo y de mayor participación”, destacaron, por su parte,El informe de Cippec y Unicef fue presentado días atrás a diputados y diputadas de distintos partidos políticos.Además de los resultados locales, el trabajo cita una encuesta realizada en 14 países que señala queNo obstante, el sondeo también demuestra que son muy activos en temas políticos y sociales a través de canales online, como por ejemplo haciendo comentarios en portales de internet o redes sociales"Los jóvenes valoran la herramienta electoral pero no sienten que sus ideas, los temas de su interés, sean considerados por quienes los representan", expresó Calisti, quien señaló que ", opinar sobre lo que los afecta y que su propuestas sean vinculantes"."Ellos tienen mucho para decir y tienen una voz potente", subrayó Calisti, quien sostuvo que "y son conscientes de algunos temas como la crisis climática o la ley de humedales"