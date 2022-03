Quirós: "En abril o mayo podríamos tener una nueva subida de casos de coronavirus pero no graves"

Fernán Quirós dijo que "podría ser que en abril o mayo haya un incremento de casos" de coronavirus. Foto: Archivo.

El ministro aseguró que no se generará un aumento de hospitalizaciones y muertes. Foto: Archivo

Sobre la cuarta dosis

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que "podría ser que en abril o mayo haya un incremento de casos" de coronavirus, pero aseguró que no se generará un aumento de hospitalizaciones y muertes "al menos con las variantes conocidas hasta el momento" gracias "al nivel de protección inmunológica que tiene la sociedad"."Después de esta última ola que atravesamos y con el porcentaje de vacunación que hemos alcanzado, el nivel inmunológico que tiene la comunidad es importante y evita o disminuye severamente, al menos hasta las variantes que conocemos hasta hoy, la posibilidad de que los contagiados pasen a ser enfermos graves", señaló Quirós durante la conferencia de prensa que brinda cada semana sobre la situación epidemiológica.El Ministro porteño indicó quepero señaló que es probable que ese aumento no genere enfermos graves ni fallecidos en la misma proporción."Estamos, no importa tanto los nombres sino el concepto", dijo y describió que lo que sucedió hasta ahora que es que los aumentos de casos son seguidos de hospitalizaciones y muertes en una proporción es probable que ya no ocurra o suceda en una escala muy menor.Por otra parte, dijo que para responder al aumento de contagios "hay que seguir concentrados en los dos instrumentos que tenemos: completar las vacunaciones e usar barbijos en los espacios cerrados, sobre todo cuando estamos mucho tiempo, está mal ventilado o hay mucha gente".Quirós afirmó que "se está aplicando el refuerzo a las personas cuyo esquema primario era de tres dosis (mayores de 50 con doble Sinopharm y personas inmunocomprometidas)".En ese punto, aclaró que "al día de hoy el Gobierno nacional y la Comisión Nacional de Inmunizaciones no han recomendado para cuándo sería el segundo refuerzo, es decir la cuarta dosis para quienes tienen dos de esquema inicial y la quinta para los que tienen tres de esquema inicial"., insistió.Sobre las nuevas variantes señaló que "hay que estar atentos con las que tengan la capacidad de aumentar el contagio o de escapar a la inmunidad" y describió que "estamos alertas a ver qué pasa con la variante de Ómicron BA.2 porque en algunos países ha aumentado el contagio".La ciudad de Buenos Aires tiene actualmente entre 300 y 400 nuevos casos diarios promedio; el 95% de la población porteña recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus; el 91% la segunda dosis; y el 63% la dosis de refuerzo.