Una DJ denunció que un custodio la golpeó luego de un show en Caballito

Palabra de la testigo

Irina Capponi, DJ conocida como "Queenflow", denunció este miércoles que un custodio del "Patio de los Lecheros", en el barrio porteño de Caballito, la golpeó a ella y a otra mujer durante los festejos del 8M cuando terminó de pasar música en ese espacio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El nombre del agresor, según lo informó la víctima es Jorge Hugo Andrades.(MPF) y, indicaron fuentes judiciales a Télam.Capponi relató a través de videos en su Instagram (@queen_flow) que cuando el lugar estaba cerrando, ella le pidió al personal de seguridad que dejaran entrar a sus amigas y la empezaron a agredir y a decir que "no podía entrar, que ya cerraba el lugar"."Como no me dejaba, les dije a las chicas 'pasemos por favor' y el chabón me empezó a gritar y lograr empujarme hasta sacarme afuera", relató la víctima."Cuando me empezaron a cerrar la valla en mi cuerpo, además de todo lo que me había empujado, el chabón intenta correrme más fuerte y yo le digo 'no me toques' y me corro, y se refugia atrás de otro tipo y me mete un gancho a lo 'Mortal Kombat', me rompió la cara,Agregó que, aseguró., relató a Télam que Capponi "tocó desde las 23 hasta las 2:30 aproximadamente", y observó que al finalizar su show "dejó la música y salió del escenario"."Después escuché gritos de mujeres, en eso la veo venir por sus cosas, llorando, sangrando y diciendo que había sido golpeada por el patovica", afirmó.Luego del hecho, la testigo señaló que "fueron a increpar" a los encargados del lugar y la respuesta de ellos fue "¿y qué querés que haga?"., contó De Nardo.Ante esos hechos, personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado hacia el el lugar "por un caso de violencia de género", señalaron fuentes oficiales a Télam.Los efectivos se entrevistaron con las dos damnificadas, que indicaron que momentos antes habían sido agredidas por un empleado de seguridad del lugar con un golpe de puño.A la vez, personal de SAME asistió a las damnificadas "con diagnóstico de traumatismo de rostro, sin necesidad de derivación".En el hecho intervinoPor otra parte, fuentes cercanas a la víctima aseguraron a Télam queUbicado en Donato Álvarez 175, el Patio de los Lecheros abrió sus puertas el 30 de septiembre de 2016, y fue el primero impulsado por BA Capital Gastronómica, según informa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su sitio web.