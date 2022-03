El 2% de los argentinos padece glaucoma

El glaucoma no padece síntomas y puede provocar ceguera irreversible.

El, una enfermedad de la vista que provoca aumento de presión intraocular y lleva a un"de forma gradual pero de manera irrecuperable", es padecida por el 2 por ciento de la población argentina, según informó este miércoles el Hospital de Clínicas."El gran problema de esta enfermedad es queo porque no fue nunca al médico oftalmólogo. De manera que cuando llega a notar pérdida de visión es porque ya perdió mucha capacidad visual", detalló en un comunicado de la institución, el médico oftalmólogo Javier Casiraghi, en el marco del Día Mundial del Glaucoma que se recuerda el próximo sábado 12 de marzo.En nuestro país, el 2mientras que en los mayores de 80 años el porcentaje asciende al 10%.A su vez, se detalla que todas las personas pueden tener glaucoma, y que incluso existe el glaucoma congénito, que aparece en bebés y que ocurre en 1 de cada 30.000 nacidos."Hablar de glaucoma es como decir comida.como hay muchos tipos de comida. Los hay primarios y secundarios, congénitos y del adulto, de ángulo abierto, estrecho o cerrado. En el examen que realiza el médico oftalmólogo se detecta el glaucoma, el tipo de glaucoma y su estadío evolutivo, es decir si es incipiente, leve, moderado, severo, terminal o absoluto", advirtió el profesional.A su vez, el médico indicó en cuanto a los síntomas, que "apenas puede dar alguna mínima cefalea" y aclaró que es más frecuente luego de los 40 años y mucho más, tras superar los 70 años de edad."Esto genera que, al no saber que padece la enfermedad, el paciente va perdiendo gradualmente la visión de manera irrecuperable, por tal motivo el diagnóstico y tratamiento deben ser realizados tempranamente", agregó.La forma de prevenir esta enfermedad es realizar el examen oftalmológico de forma anual aunque no haya síntomas ni signos de patología alguna.A su vez, Casiraghi también advirtió sobre las consecuencias severas que puede producir el glaucoma."La pérdida de visión por glaucoma es irrecuperable, es la segunda causa de ceguera en el mundo y la primera de ceguera irreversible. Lo que se perdió, no se recupera. Por otro lado, las personas que tienen familiares directos con glaucoma tienen entre 3 y 10 veces más riesgo de tener glaucoma que aquellos sin antecedentes", apuntó.En cuanto al tratamiento para el glaucoma, el profesional aclaró que se puede realizar con gotas, láser o cirugías.