"Estamos más cerca de la endemia que de la pandemia", dijo el investigador y editor de The Lancet

Sobre la vacuna

El investigador del Instituto Fleni y editor de The Lancet, Gustavo Sevlever, destacó este miércoles que debido a que se alcanzaron "altos niveles de inmunización", producto de la vacunación, "estamos más cerca de la endemia que de la pandemia", y advirtió sobre las consecuencias del coronavirus en el cerebro."Hay algún impacto en el cerebro. Hay muchos estudios que están investigando eso. Hay un estudio que compara pacientes que tuvieron Covid con quienes no padecieron la enfermedad. Y allí se puede ver un achicamiento del cerebro, en la zona del olfato", dijo el especialista en declaraciones realizadas este miércoles a radio Provincia.No obstante, el director de docencia e investigación de Fleni dijo quepero destacó la importancia de que los pacientes de Covid consulten a su médico de cabecera."Hay mucho de los pacientes que tiene neblinas cerebrales, producto del 'long Covid'. Pero, a veces hay que determinar si esta patología se produce como consecuencia del virus o es el efecto de la cuarentena", indicó y agregó:que persiste en los pacientes recuperados, sobre lo que opinó: "Posiblemente estos pacientes deben seguir estudiándose para determinar cuáles son las cosas que tiene que ver con el virus específicamente".Sevlever recomendó que los pacientes de Covid, consulten a su médico de cabecera tras el alta ya que hay que realizarse estudios cardiológicos y pulmonares. "El médico de cabecera es el único que puede entender qué es lo que va a pasar en el cuerpo a mediano plazo", comentó.En esa línea, dijo quey "hay que generar información para saber qué pasa después para poder alertar ante posibles daños".Por otra parte, con"La vacuna cambió la historia. Nos salvó de la pandemia. Es eficiente para evitar la enfermedad grave. La infección hoy es parecida a una neumonía o a una gripe".El editor de The Lancet relató: "Tuvimos algunos problemas pero, una vez que alcanzamos los niveles esperables de inmunización, esto cambió la historia"."La vacuna es el invento de la ciencia que más vidas ha salvado. Por eso hoy estamos más cerca de la endemia que de la pandemia, si no aparecen nuevas variantes. Pero, es necesario avanzar con la vacunación en todo el mundo", advirtió.