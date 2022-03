Colectivos de mujeres y disidencias se movilizaron en las provincias con reclamos de igualdad

Mendoza. Foto: Ramiro Gómez.

Corrientes

Tierra del Fuego

Jujuy

Mendoza

Mendoza. Foto: Ramiro Gómez.

Mendoza. Foto: Ramiro Gómez.

Mendoza. Foto: Ramiro Gómez.

La Plata. Foto: Eva Cabrera.

Río Negro

Salta

Formosa

Entre Ríos

Santiago del Estero

Neuquén

Córdoba

Provincia de Buenos Aires

La Plata. Foto: Eva Cabrera.

La Plata. Foto: Eva Cabrera.

Santa Fe. Foto: Luis Cetraro.

Santa Fe. Foto: Luis Cetraro.

Santa Fe

Santa Fe. Foto: Luis Cetraro.

Catamarca

Colectivos feministas y disidencias conmemoraban en todo el país el Día Internacional de la Mujer mediante movilizaciones multitudinarias, actos e intervenciones artísticas, con el foco puesto en reclamos por la igualdad de derechos y demandas contra la violencia de género.En Corrientes, una masiva marcha por las calles céntricas de la Capital provincial, bajo la lluvia, se movilizó con la consigna "la deuda es con nosotras", entre otras demandas, hasta llegar frente a la sede de la Casa de Gobierno."Exigimos hechos y derechos, Justicia con perspectiva de género, paridad e igualdad de oportunidades", expresaron desde la Corrientes Paritaria."Seguiremos marchando, organizadas, defendiendo nuestros derechos y por ni una menos", afirmó a la prensa una de las asistentes que levantaba la leyenda "Valdés= Macri".El Poder Judicial de Corrientes emitió un informe que señala que "a lo largo del 2021 se relevaron y procesaron 933 casos de violencia familiar y de género en Capital y 1639 en el interior provincial".En Tierra del Fuego, cientos de mujeres se movilizaron esta tarde con la consigna de "Reforma Judicial Transfeminista ya" expresada en carteles y en discursos.En Ushuaia, el colectivo "Ni una menos TDF" se concentró frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia a partir de las 16 y marchó hasta la Plaza Cívica, donde se leyó un documento y hubo intervenciones artísticas; y en la ciudad de Río Grande, donde las actividades comenzaron con una vigilia el 7 de marzo, esta tarde hubo concentración, marcha y acto."Cuestionamos la mirada masculina con que actúa la justicia, y también su conformación. Pedimos que se tengan en cuenta las feminidades y diversidades para poder tener una institución más integral en la resolución de las problemáticas que llegan a su esfera", dijeron los organizadores de las marchas del 8M fueguino.Desde el ámbito gubernamental, la subsecretaria de Políticas de Género, Noelia Laffitte, dijo que "las mujeres padecemos distintos tipos de violencias" y puntualizó la desigualdad que existe "en el acceso a puestos de trabajo o a cargos jerárquicos".En Jujuy, poco antes de las 18, diversas colectivas de mujeres iniciaron la marcha frente a la Gobernación en la Plaza Belgrano de la capital jujeña con reclamos que abogaban por el fin de las violencias machistas y un sostenido pedido de igualdad de derechos.Con banderas, pañuelos verdes y violetas, las activistas políticas, sociales, sindicales y estudiantes pusieron el énfasis en el pedido de una audiencia pública al gobernador, Gerardo Morales para que "escuche las demandas de las mujeres jujeñas".Entre los mensajes de las manifestantes se destacaban: "la voz de las mujeres se expresa en las calles pidiendo por la igualdad de derechos", y reiteraban pedidos de justicia por casos de femicidios en la provincia.En Mendoza, una masiva convocatoria de mujeres de distintos ámbitos se concentró esta tarde en las calles céntricas de la capital para marchar desde las 18, en rechazo de la violencia machista, exigiendo el fin de los femicidios y con demandas de igualdad."Tomaremos las calles en defensa de nuestros derechos, exigiendo que dejen de matarnos, violarnos, abusarnos" indicaron desde la asamblea de Ni Una Menos Mendoza.En la ciudad rionegrina de Viedma, Bárbara Donoso, integrante del colectivo feminista y disidente local, expresó a Télam que "la primera palabra que representa este día es lucha", aunque remarcó: "Desde unos años hasta la actualidad podemos rescatar desde la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, la ley de interrupción de embarazo, son un montón de derechos ganados".En la capital rionegrina las actividades convocadas por el colectivo feminista y disidencias Viedma-Carmen de Patagones se iniciaron pasadas las 17 en la Fuente Pucará, a orillas del río Negro, para concentrarse en la plaza San Martín, donde se realizó un festival de música y actividades culturales.Las actividades se replicaron en General Roca, donde diferentes organizaciones feministas y sociales, junto a gremios e instituciones, realizaron una movilización central a las 18.30, con concentración en Avenida Roca y Tucumán.En Cipolletti, la Multisectorial de Mujeres realizó una marcha; mientras que en Bariloche mujeres de organizaciones feministas, militantes de agrupaciones políticas, gremios y de la comunidad general marcharon por el Centro Cívico.En Salta, las actividades iniciaron con un homenaje a la heroína hispanoamericana Juana Azurduy, en un acto encabezado por el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.Por la mañana, un numeroso grupo de mujeres y hombres de organizaciones sociales, políticas y sindicalistas marcharon a pie y bajo la lluvia, desde el parque San Martín, de la ciudad de Salta, hasta la Legislatura provincial, bajo el lema "La deuda es con nosotras y no con el FMI".Y por la tarde, la Multisectorial de Mujeres de Salta convocó a otra marcha, desde la plaza 9 de Julio: "Este 8M nos interpela especialmente la situación de las mujeres y niñas originarias, campesinas, rurales, quienes entienden sus cuerpos como territorio político y la tierra, como extensión de sus propios cuerpos"."Al patriarcado lo vamos a tirar", "Basta de femicidios" y la " La deuda es con nosotras y nosotres" fueron las principales consignas de una masiva marcha por las calles de San Luis capital, donde las manifestantes marcharon vistiendo atuendos negros, mientras actividades similares se replicaron en Villa Mercedes y Villa de Merlo."Ni la pandemia, ni el empobrecimiento, ni la violencia machista que no toleramos más, pudieron evitar que volvamos a marchar y hacer una huelga un 8 de marzo. Seguimos estando aquí, con el dolor y la rabia por las compañeras que nos faltan, en San Luis el mes de febrero tuvimos dos casos de femicidio, el de Dora Arce y Fernanda Lucero, basta de matarnos", expresó Fernanda Panes, referente del Frente de Mujeres de la Cámpora.En Formosa, agrupaciones piqueteras marcharon desde la plaza San Martín hasta la sede de la Secretaría de la Mujer, donde reclamaron "igualdad y basta de precarización laboral", según declaraciones de Natalia Coronel, referente del Partido Obrero, al Canal 23 de esa provincia.Por su parte la Directora de Cuestiones de Género de la comuna, dijo a Télam que el lema de este año es "igualdad de género hoy para un mañana sostenible" por lo que "la igualdad de género no es sólo cosa de mujeres"; hoy es "un feliz día de lucha y reivindicación" y añadió que "la educación debe ser más igualitaria y sin estereotipos".En Entre Ríos, Télam conversó con algunas manifestantes del 8M: Luisina De Santiago, de 33 años, afirmó que año a año "se siente más la lucha feminista, varias generaciones se unen en esta lucha y eso emociona",pero añadió que aún resta una "mejor educación sobre estos temas, eliminar mandatos, crear nuevas masculinidades, y poner en discusión y debate en todos los ambientes sobre las situaciones de femicidio y desigualdad" que sufre la mujer.En tanto, Candela Ávila (22) sostuvo que al marchar nuevamente "se siente como un en 'loop'. Todos los años se marcha por lo mismo, hemos tomado más conciencia y las más jóvenes se suman, pero del otro lado no hay un cambio profundo".En Santiago del Estero hubo diversos actos y manifestaciones, como la primera sesión del Consejo Provincial de Mujeres, Géneros y Diversidades, integrada por funcionarias provinciales, nacionales y referentes de organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico.La ministra de Justicia y DD.HH. de la provincia, Matilde O`Mill, ratificó "el compromiso del gobierno provincial para apoyar y contribuir para generar ese respaldo en toda la lucha por la igualdad, equidad de las mujeres y las diversidades".Y, a través de una reunión virtual con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, se anunció el llamado a licitación para la construcción del primer Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Santiago del Estero.En Neuquén, una multitud marchaba esta tarde por el centro de la capital, convocada por organizaciones de mujeres con distintas consignas en rechazo a la violencia de género y por la igualdad de derechos bajo la consigna de "Ni Una Menos".También se realizaron marchas y actividades en las ciudades de Chos Malal, Zapala, Villa la Angostura, Zapala y Centenario, mientras se realizó una nueva audiencia en la que un Tribunal Popular juzga al presunto femicida de María Cristina Ancatén, hecho ocurrido el 1 de mayo del año pasado en Centenario.En Córdoba, la marcha por el Día Internacional de la Mujer comenzó pasadas las 18 en la esquina de Colón y Cañada, donde una gran cantidad de personas se unieron para pronunciarse contra de las violencias patriarcales, los femicidios, transfemicidios, travesticidios, las redes de trata y contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros reclamos."Cuando el país se horroriza ante la violación grupal en CABA nosotras, nosotres y nosotros seguimos gritando ¡Basta de violencia sexual! y denunciando que las violaciones y abusos son herramientas utilizadas para el disciplinamiento de mujeres, lesbianas, lesbianes, travestis, trans, no binaries, intersex y bisexuales, infancias y adolescencias", sostiene el comunicado de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba.En Mar del Plata, la convocatoria del Movimiento de Mujeres y Diversidad marplatense comenzó a las 16 con una radio abierta a 100 metros de la Catedral local, y la marcha de miles de mujeres avanzó desde las 18 por la ciudad con reclamos por el reconocimiento y remuneración de las tareas de cuidado, la modificación con perspectiva de género de la Ley de Contrato de Trabajo, la erradicación de la violencia de género, el cumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva, y paridad en los ámbitos de representación gremial, entre otros.En La Plata, con la consigna "trabajadoras somos todas y todes, la deuda es con nosotras y nosotres" miles de mujeres se movilizaron por las calles de la ciudad de La Plata desplegando consignas en contra de la cultura patriarcal y la violencia machista.La columna de diez cuadras, encabezada por familiares de víctimas de violencia de género, reclamó por una reforma judicial feminista en los Tribunales de Justicia, ubicados en la avenida 13, entre 47 y 48.En Rosario, organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles participaron de la masiva movilización que se inició a las 17 en la plaza San Martín, desde donde partieron hacia el Monumento Nacional a la Bandera para realizar un festival cultural y leer la proclama del Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria de Rosario."Este 8M salimos a las calles en todo el mundo mujeres, diversidades y disidencias porque encabezamos los números de desempleo, de pobreza e indigencia", expresaron las peticionantes.Agregaron que "estos años de pandemia fueron muy duros, la crisis sanitaria se enlazó con una profunda crisis económica y se precarizaron nuestras vidas. Se recargaron las tareas de cuidados que siguen recayendo sobre nuestros cuerpos".En Catamarca, decenas de miles de mujeres salieron esta tarde a marchar después de las 18, desde la Plaza 25 de Mayo, con el lema "La Deuda Es Con Nuestras Vidas Y Nuestros Territorios", y la marcha de más de cinco cuadras recorrió las calles céntricas de Catamarca con carteles que decían "Vivas Y Libres Nos Qureemos"; "No Al Pago De la Deuda"; "Por Más Igualdad, Por Más Derechos", entre otras."Después de dos años por la pandemia las mujeres volvemos a las calles para reivindicar nuestros derechos. El estado sigue estando en deuda con las mujeres, si bien hubo un avance, aún faltan políticas públicas en beneficios de la mujer", dijo a Télam la militante feminista Marcela Díaz.En un comunicado, la Asamblea Ni Una Menos Catamarca señaló al Estado como responsable por la muerte de Cinthia Aranda, María Eugenia Olivera, y Vanessa Delgado, las últimas tres víctimas de femicidios cometidos en esa provincia.Por su parte, la secretaria de la Mujeres, María Carrizo indicó "Necesitamos que el Estado esté cerca de las mujeres y presente para promover la redistribución con inclusión, con justicia social e igualdad de género", dijo a la prensa.