Las líneas de escucha, los trabajos en grupo y las campañas contra la violencia machista

"Apuntamos a que se construyan sujetos sin la idea de que puedan concebirse como superiores a otros, ni por su sexo, religión, raza. Buscamos desactivar esa masculinidad abusiva".

El objetivo principal es eliminar todas las formas de violencia contra mujeres, niñas y diversidades, donde el trabajo con varones tiene un sello muy fuerte.

Dispositivos psico-socio-educativos grupales de varones donde ponen "en crisis" las creencias y las relaciones de poder, una línea telefónica para la escucha y derivación, y la formación de las fuerzas de seguridad son algunas de las iniciativas que se llevan adelante en el país para eliminar la violencia machista.; la subjetividad, las ideas de creencias, poner en crisis y tensión las experiencias de estos varones e ir sobre la emocionalidad y corporalidad, porque el poder y las creencias de sentirse superior a otro tiene emocionalidad", indicó a Télam, quien supervisa el área de varones que ejercen violencia de género del Hospital Álvarez, de la ciudad de Buenos Aires.En el hospital se trabaja de la misma forma que en la, activa desde hace 20 años cuando ni se nombraba, como tal, a la violencia de género y que a la vez, pertenece a la, donde se realiza un abordaje integral sobre violencia de género y capacitaciones.La dinámica para el abordaje es armar grupos de trabajo, por separado, de varones y mujeres en situación de violencia, que son coordinados por psicólogas y psicólogos, antropólogas, trabajadores sociales, psicopedagogos. Se busca la participación de mujeres para "disrumpir las lógicas masculinas", explicó el especialista.Según precisó, ", construye ideas de superioridad y en los grupos empiezan a circular las subjetividades de cada uno, donde se va horadando con otros lo que tengo construido, porque las ideas de poder de la masculinidad son un constructo cultural y colectivo, no individual".Por esta razón, Romano coincidió con Aníbal Muzzin, quien trabaja como, al considerar que las charlas sobre masculinidades "no pueden proponerse como única herramienta, porque quedan en el plano de lo individual y no se desarma toda una estructura desigual de poder en una charla, que es algo construido desde hace muchísimos años".En ese sentido, Romano contó que los varones en situación de violencia,, sobre todo en el vínculo con las mujeres; por eso, luego de cometer femicidios, muchos se suicidan, porque no saben qué hacer después con sus vidas".En ese sentido, uno de los objetivos que trabaja la ONG Decidir y el Hospital son los proyectos personales independientemente del vínculo con la pareja: la idea es "que no esté subido a un amor romántico, posesivo, donde se postula falsamente que somos dos iguales cuando la relación está sostenida en la dominación de uno", explicó el especialista.Otra característica de los relatos que comparten los varones esY agregó que "manipulan la información según con quién hablan, se ubican como víctimas y a la mujer como victimaria; pero una vez que son conscientes, partimos de la base de la responsabilidad y del hacerse cargo y no de la culpabilidad".Por otra parte, asociaciones civiles y Spotlight, una iniciativa global de las Naciones Unidas que aboga por el fin de las violencias de género y recibió el apoyo de la Unión Europea, desarrollan en el país una variedad de proyectos y campañas sobre la temática, sintetizó en diálogo con Télam el trabajo que llevan adelante desde el 2019. "Apoyamos al Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y de Diversidad Sexual bonaerense en la creación de la línea "Hablemos", para varones que ejercen violencia, para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al trabajo desde una perspectiva no punitivista", explicó Pena.Ese dispositivo se implementó en articulación con el servicio de atención a la comunidad del Colegio de Psicólogos del distrito XI (La Plata), como estrategia de prevención. Según contó la coordinadora,, llamadas espontáneas de varones que requieran atención integral y consultas de parejas y familiares en busca de orientación.Otra iniciativa de Spotlight fue apoyar el trabajo para fortalecer la formación y otorgar herramientas a las fuerzas policiales y de seguridad nacional y provinciales.y abordar nuevas formas más libres, respetuosas y diversas de ser varón y destacamos el ciclo de Formador de Formadoras sobre masculinidades, género y diversidad sexual, realizado en el 2021, con varones de las fuerzas policiales, de seguridad federales y provinciales de las provincias de Salta y Jujuy", dijo Pena.Además,y de multiplicación de contenidos de campañas y charlas. En 2015 se crearon, un espacio para repensar el rol de los varones y tratar de desarmar lo aprendido, cuyos responsables también organizan talleres y charlas.A través de videos donde se exponen los privilegios que tienen los hombres en el sistema patriarcal, se busca visibilizar la problemática y cambiar comportamientos sociales establecidos.Tras la violación en grupo contra una joven, el lunes 28 de febrero en el barrio porteño de Palermo, por el que hay seis hombres detenidos, Privilegiados volvió a reforzar sus mensajes con"¿Intentaste besar a una chica que estaba muy borracha?, ¿siempre llevás forro cuando vas a tener sexo?, ¿te pasó insistir en tener sexo y que con desgano te acepten?, ¿escuchaste a un amigo decir que la piba era 'histérica' o 'loca' porque no quiso tener sexo?, ¿por qué lo seguimos haciendo?, ¿pensamos que esté bien?", son algunas de las preguntas de la campaña lanzada por el espacio en sus redes y que invitó a compartirla con amigos.