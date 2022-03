La defensora del Pueblo de CABA condenó la violencia contra las mujeres

Foto: Victoria Gesualdi.

#8Marzo2022 En el #DiaInternacionalDeLaMujer la Defensora del Pueblo @mariarosamuinos relata las acciones que lleva adelante el organismo para abordar, contener y asesorar a las víctimas de violencia de género #MujeresconDerechos pic.twitter.com/2YY6TVCmV9 — Defensoría del Pueblo CABA (@DefensoriaCABA) March 8, 2022

La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, respaldó el martes los postulados y consignas del 8M y dijo que el organismo a su cargo "constituye un espacio de, dey dede una problemática que nos atraviesa, como es la violencia contra las mujeres".En ese sentido y al realizar declaraciones en el marco de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, Muiños destacó las consignas originales del"para que no nos sigan matando por el hecho de ser solo mujeres".La funcionaria aseguró que la Defensoría "lleva a cabo una política publica muy importante por el tema de género y diversidad" y dijo que "tiene un montón de herramientas para abordar estos temas, desde pedido dehasta líneas de".En ese contexto, destacó "la instrumentación de una, que es innovador y es uno de los pocos dispositivos que hay en la ciudad que permiten trabajar ese tema y fundamentalmente un servicio depara todas las víctimas de violencia de genero".Explicó las actividades dirigidas a hombres violentos "son una oferta, es decir que no haya cometido femicidios, es decir casos de extrema violencia"."Dentro del espacio se pueden acercar hombres, que consideran que tuvieron actos de violencia, también para aquellos que tienen unay en algunos casos en donde la violencia es", señaló.La funcionaria explicó que desde el organismo a su cargo "se está trabajando en undentro del ámbito público, que es una experiencia interesante que se hizo a través de diferentes convenios con diversas instituciones del Estado".Sobre el rol de ladentro de la Defensoría, dijo que "se han tomado sus aportes no solo en la temática de género, sino también en los diferentes trabajos que hemos realizado" desde nuestra dependencia.