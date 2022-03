Techo de cristal en la Justicia: sólo el 31% de las máximas autoridades son mujeres

Soria recordó que "es la primera vez en 17 años que en la Corte Suprema no hay una mujer"

El ministro de Justicia, Martín Soria, remarcó este martes que "es la primera vez en 17 años" que en la Corte Suprema "no hay una mujer", y estimó que "cualquier pliego" que proponga el Gobierno para cubrir la vacante que dejó la jueza Elena Highton de Nolasco tras su renuncia al máximo tribunal "seguramente será frenada por la oposición como hacen con todo".



"Es la primera vez en 17 años que no hay una mujer en la Corte. La vacante que dejó Highton de Nolasco debe ser cubierta por una jueza, de eso hay un convencimiento generalizado. Cualquier designación que haga el Gobierno será frenada por la oposición", apuntó Soria en declaraciones a la radio online FutuRöck.



El funcionario consideró que la Argentina transita "el siglo XXI" y que sería posible que la Corte esté integrada por "la misma cantidad de jueces varones y magistradas mujeres", y se mostró crítico en relación a la actual composición que tiene el tribunal.



"Esta es la Corte Suprema diseñada por (el exasesor judicial del gobierno de Cambiemos Fabián) "Pepín" Rodríguez Simón, quien está prófugo de la Justicia y escondido en Uruguay", indicó el ministro y luego agregó: "La creó el expresidente (Mauricio) Macri usando técnicas extorsivas de un buen mafioso".



Al ser consultado sobre cómo se avanzará en el tema de una reforma judicial en el Congreso, Soria dejó en claro que la "primera urgencia" parlamentaria para el Gobierno es alcanzar la sanción del proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Tienen que resolver el tremendo problema en el que nos metió Macri cuando contrajo la deuda con el FMI. Nos sumergió en un pago completamente insostenible. Lo bueno es que en esta oportunidad el Congreso será consultado. Algo que no sucedió en 2018 cuando se tomó ese crédito", indicó Soria.



Al respecto, el titular de la cartera de Justicia subrayó que "las leyes del Estado y las hace el Congreso", y que obrar de otra forma sería convalidar lo que se hizo durante el gobierno de Cambiemos.



"Si no caemos en los mismo de Macri cuando designó jueces por decreto. Y no nos votaron para hacer las mismas fechorías que hizo el expresidente. No somos lo mismo", concluyó el funcionario.