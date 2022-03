Gómez Alcorta: "Es muy importante entender que este es un día de lucha"

"La deuda es con nosotras porque estamos sobrerrepresentadas en la pobreza", afirmó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. (Foto: Victoria Gesualdi)

"Es muy importante entender que este día es un día de lucha como cualquier día de paro. Los paros son días de lucha, no son días de descanso"

El rol del Poder Judicial

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad,al referirse a la consigna de la movilización y paro nacional por el Día Internacional de la Mujer, y manifestó que "es muy importante entender que este es un día de lucha","Para nosotros es muy importante entender que este día es un día de lucha como cualquier día de paro. Los paros son días de lucha, no son días de descanso", subrayó Gómez Alcorta y recordó que hace cinco años se llevó adelante el primer paro internacional de mujeres en "un hecho de una fuerza política impresionante".La titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad destacó que es "una gran jornada de lucha", donde se muestra que "así como movemos el mundo todos los días hace siglos desde que la humanidad existe, también tenemos derecho a pararlo para visibilizar todas esas cosas que en general no se ven o se naturalizan".En declaraciones formuladas a radio AM750, la ministra afirmó que el lema de este año es "La deuda es con nosotres y nosotras" porque las mujeres "estamos sobrerepresentadas en la pobreza"., apuntó y agregó que "tenemos una gran brecha de tasa de empleo, nos cuesta mucho más acceder al empleo a las mujeres que a los varones"."Por más que seamos la mayoría en las carreras de ciencia y tecnología, en el Poder Judicial o en las carreras universitarias, cuando te vas a fijar quiénes tienen los cargos, tenés una Corte Suprema con cuatro varones, tenés un procurador varón, lo mismo te puede pasar en muchos gremios", expresó la funcionaria.Y puntualizó:Consultada sobre la violación grupal ocurrida hace una semana a una joven de 20 años en un auto estacionado en el barrio porteño de Palermo, la ministra afirmó que "la conmoción que generó es un buen síntoma social, que ya estas cosas no pasen desapercibidas e involucren a todos y todas".Sobre este punto, Gómez Alcorta remarcó que "no son hechos aislados" y explicó que con el programa Acompañar del ministerio se brinda hoy ayuda económica a 141 mil mujeres víctimas de violencia de género."Hasta hace días eran 128.000 mujeres, de las cuales 37.512 fueron víctimas de violencia sexual", detalló la funcionaria y reiteró: "Nadie puede decir que esto es un hecho aislado".Asimismo, señaló que "hay responsabilidades individuales y el Poder Judicial tiene un rol fundamental porque estos hechos tienen una respuesta penal".Por último, afirmó que "hay una responsabilidad de todos y de todas para cambiar la sociedad en la que vivimos. Eso no se cambia de un día para el otro, no se cambia exclusivamente desde el Estado"."Es muchísimo el trabajo, por eso la deuda es con nosotras, y por eso también hoy salimos a marchar" agregó."Es una marcha que va a estar muy repleta, yo estaré ahí como lo he hecho cada año hace tantos años. Tenemos que convertir esa rabia e indignación que tenemos en lucha y acción", concluyó.