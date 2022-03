"Las violaciones en grupo existieron siempre y existen", coinciden los especialistas

Silvia Chejter analizó en la década de 1990 los medios gráficos y encontró que de 2143 noticias publicadas en La Nación, Clarín y Crónica en cinco años, 187 correspondían a violaciones grupales. (Foto: Raúl Ferrari).

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Evidencias de un modus operandi

Un grupo de seis varones violó hace una semana a una joven de 20 años en un auto estacionado en un barrio porteño, de día, en lo que resultó ser un delito más común de lo que se cree y que pone en evidencia la urgencia de terminar conque sostienen las violencias sexuales, es parte del análisis que hicieron profesionales consultadas por Télam.El lunes 28 de febrero,confirma a Télam que están acompañando a la víctima, y que como la causa está en curso, no puede hacer declaraciones.En el proceso judicial son esenciales los registros en video de la secuencia del encuentro del grupo con la joven y de la intervención de vecinos que intercedieron para salvarla. Los seis están imputados en una causa a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández."Las violaciones en grupo, en patota o en banda existieron siempre. Y existen. Hablo en forma permanente con médicas de hospitales que reciben víctimas de violaciones grupales, que suceden sobre todo en boliches", dice a TélamY recuerda: "la violación grupal a María Soledad Morales -asesinada en Catamarca en 1990- que fue consumada por una patota de 'niños bien', hijos de funcionarios y políticos".La socióloga analizó en la década de 1990 medios gráficos y encontró queLas violaciones donde se juntas hombres a violar "no son hechos novedosos, ocurren casi todos los dias y en los contextos más diversos", refuerza la profesional.Un recorrido por el servicio de noticias de esta agencia de las últimas semanas, aporta a reforzar lo que dice Chetjer.Leemos que en los próximos días las juezas de Chubut Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini,, acusados por la violación grupal a una adolescente de 16 años en 2012 en el balneario Playa Unión, de la ciudad de Rawson.en el transcurso de una "juntada" de jóvenes en la previa a los festejos por el Día de la Primavera, de hace 10 años. Por el ataque fueron señalados originalmente seis jóvenes, quienes actuaron cuando la víctima se encontraba indefensa y en estado de inconsciencia, aunque solo 3 llegaron a juicio:Los restantes fueron desafectados del proceso por distintas razones: dos porque eran menores al momento de los hechos, y el restante porque logró acreditar que estaba con su novia en las cercanías, pero no en el lugar del abuso.a nueve y siete años de prisión por una violación en grupo a una joven durante una fiesta que tuvo lugar en 2017 en la localidad correntina de Caá Catí."Los grupos, suelen tener un alto grado de impunidad", asegura Chejter.Suma su aporte: "Prefiero referirme a un club, a un formar parte de, porque la masculinidad hegemónica tiene un costo para sostenerla que implica un constante recordatorio que son parte de ese grupo, que son cómplices los unos de los otros, y que comparten un mismo código, uno que violenta a todes quienes queden por fuera de esa cofradía". La psicóloga transfeminsita es una de las fundadoras de la Red de Psicólogxs Feministas.Explica que, que incluye "demostrar todo el tiempo que todavía sos parte de ese club, el de los 'hombres verdaderos', es decir, lo que comúnmente llamamos 'machos'".Las violaciones grupales "ocurren para que ellos muestren esa potencia. Hay un lazo de complicidad machista entre varones con ese tipo de masculinidad hegemónica, y es necesario aclarar que hay muchas maneras de construir masculinidad, por fuera de este pacto de dominación", destaca la profesional.Además remarca queD'Alessio coincide con Chejter: "Se trata de un problema que es sistémico, social, cultural, y que ocurre en todos los espacios que habitamos, absolutamente en todos los lugares". El desafío, dice, es "terminar con la idea de que hay vidas que valen menos que otras".