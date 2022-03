Tres mujeres "youtubers" que son tendencia en temáticas hasta ahora dominadas por hombres

Liry Onni, nacida y criada en la Argentina, es una enorme difusora de la cultura coreana.

Lo que un día comenzó como una idea hoy se convirtió en su trabajo: crean videos en YouTube sobre temas variadosy así buscan alzar sus voces en espacios donde mayoritariamente dominan los hombres, con el propósito superador de hablar de lo que las apasiona.Liliana nació y vive en Argentina, su familia es coreana yporque "Onni" significa "hermana mayor" y es a través de esa figura que busca transmitir su voz sobre datos y curiosidades de Corea, y todo en español."¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?" Suele ser la pregunta que más le hacen sus seguidores en su canal : el aire puro, la calidez de la gente, la naturaleza del país, son algunas de sus respuestas. Aunque su foco está en explicar esa cultura:o explicar el fenómeno de las bandas k-pop.En esa inmensidad de contenidos,Para Liry, sus videos captan la atención porque "al ser una cultura muy diferente (la coreana) es interesante para la audiencia saber cómo se manejan y qué sucede en países tan lejanos", contó a Télam la creadora.Comenzó este camino casi de casualidad, hace tres años, cuando se hizo viral en el video de una amiga. "Jamás me había imaginado ser creadora de contenido o estar expuesta en las redes", dijo y enfatizó lo de "estar expuesta" porque a veces le hacen comentarios negativos sobre su aspecto físico o debe soportar insultos.Una situación que se multiplica en YouTube (de hecho,, pero que se agudiza cuando se trata de creadoras mujeres.Con el tiempo Liry aprendió a enfocarse en lo positivo: "Aproveché la cultura de mis raíces para que la gente se enriquezca de conocimientos", comentó, y su inmensa comunidad la acompaña.Desde México,, también compartió su experiencia: "Desde que iba a la primaria me gustaba mucho ver YouTube y quería empezar a crear contenidos, pero cuando le contaba a las personas, pensaban que iba a hacer el llamado 'contenido de chicas'".y eso era 'raro' para algunos", relató Gabriela en un panel de creadoras de YouTube del que participó Télam.Hasta que un día comenzó con su canal sobre autos y uno de los creadores ya instalados en YouTube sobre el tema la mencionó en uno de sus videos. A partir de ahí, muchas personas la empezaron a conocer y Gabriela comenzó su camino en su canal que"Me motiva seguir creando videos sobre autos, motos y velocidad que es lo que me gusta, y además poder lograr que otras chicas interesadas en estos temas también hagan videos", destacó.Las creadoras logran con este trabajo, además, manejar sus horarios, pero"Logré monetizar el canal de cuatro maneras", explicó"Están los anuncios publicitarios, luego el convertirte en una figura de referencia (y que las empresas pauten tu contenido). Se te abren puertas para dar conferencias y talleres, y además te pueden convocar de los medios de comunicación tradicionales", detalló Karem., a partir de una necesidad puntual de ver la preocupación que tenía su familia en relación al dinero. "Hace 9 años empecé a ver quiénes hablaban de estos temas de forma amigable, y ese nicho estaba dominado por personas mayores de 50 años, en su mayoría hombres, que hablaban de fenómenos muy externos pero que no lograban conectar con lo que pasaba en el bolsillo", dijo Karem.Es ahí donde ella encontró su diferencial:en sus finanzas y sean adultos responsables con su dinero", y todo "explicado de forma fácil"."Alzar la voz hace al cambio", concluyó, algo que todas las creadoras hacen desde la plataforma.