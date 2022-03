Miles de mujeres recuperan la calle para "tejer una nueva agenda de reivindicaciones"

Este #8M nos reencontramos en las calles de todo el país. En CABA marchamos al Congreso 16hs. Buscá la convocatoria en tu ciudad! pic.twitter.com/Fq2ezOkvxQ — Actrices Argentinas (@actrices_arg) March 6, 2022

Iniciativas para resolver la desigualdad en las tareas de cuidado VER VIDEO

Miles y miles de mujeres de todo el país dirán ¡presente!

Thelma Fardín entrevistada por Dora Barrancos. (Foto: Julián Álvarez)

El domingo, en el CCK, el presidente Alberto Fernández dijo que "la mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos". (Foto: Alejandro Santa Cruz)

Decenas de miles de mujeres de todo el país se movilizan y realizan un paro nacional este martes contra la violencia machista, con la consigna "la deuda es con nosotres y nosotras" y el objetivo de "recuperar la calle" y "tejer una nueva agenda de reivindicaciones" en el marco del Día Internacional de la Mujer.En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), las mujeres marchan a partir de las 16 a la Plaza del Congreso, donde se leerá a las 17.30 un documento en un escenario montado en la vereda del Parlamento con la presencia de referentes del feminismo y el sindicalismo.: "Este #8M nos reencontramos en las calles de todo el país. En CABA marchamos al Congreso 16hs. ¡Buscá la convocatoria en tu ciudad!".señaló que "este 8M 2022 recuperamos las calles para decir: La deuda es con nosotras y nosotres y que la paguen los que le fugaron"."Paro y movilización. No hay respuestas aisladas ni individuales, hay manifestación colectiva", escribió en Twitter días atrás.En diálogo con Télam,, aseguró que "estuvo muy difícil movilizar por la crisis de pandemia y por las tareas de cuidado", al tiempo que advirtió: "Estábamos más ocupadas y estamos más ocupadas que antes de la pandemia".Sobre las expectativas para la movilización, Cavallero destacó la importancia de "recuperar las calles después de dos años de pandemia" y de "empezar a tejer una agenda de reivindicaciones después de la conquista del aborto".En tanto, la "Campaña por la Absolución de Higui" participa para pedir justicia enpor matar en defensa propia a uno de un grupo de hombres que intentaban someterla a una violación correctiva.Como parte de las actividades del 8M, el domingo el presidente Alberto Fernández dijo quey aseguró que "nadie debe ser discriminado en función de su género", al cerrar el Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el Centro Cultural Kirchner (CCK).El jefe de Estado habló además del acuerdo con el FMI que la última semana envió al Congreso, al asegurar que no perjudicará el crecimiento del país. "Algunos creen que es un fuerte condicionamiento, que nos va a frenar en los deseos colectivos.Si hubiera seguido el consejo del que me decía que eso se arregla en cinco minutos, nada de esto sería posible", aseveró.También,en cuyo acto inaugural estuvo presente el presidente. De las actividades que se desarrollaron en CCK, en Tecnópolis y en la sede del MMGyD participaron más de 10.000 personas.Del ciclo participó el sábadosea enjuiciado por haber abusado de ella cuando era menor de edad, y, quienes coincidieron que es urgente una reforma judicial que proteja a mujeres y disidencias.Barrancos entrevistó a Fardin en la Sala Argentina del CCK en la charla "testimonios que mueven el mundo". Allí, la actriz sostuvo:que no sólo sea para la justicia federal, sino que remueva obstáculos y garantice derechos provincia por provincia".Barrancos, por su parte, destacó que "en Argentina el feminismo consolidó la idea de que" y subrayó que aún en medio de la pandemia pudimos construir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego la Ley de Cupo Laboral Trans, y también la decisión de desacomodar el binarismo con el nuevo DNI".El ciclo, que se desarrolló del 3 al 6 marzo y que invitó al público a "ser protagonista en la construcción de una sociedad más igualitaria en el mundo del trabajo, la economía, la educación y la política", tuvo en Tecnópolis conciertos, talleres, conversatorios y actividades especiales.Por su parte,durante el encuentro "Mujeres y vacunación en pandemia" que se desarrolló en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón-Museo Evita.En su intervención resaltó el rol que las mujeres "tuvieron en la campaña de vacunación contra el Covid" y abogó para que "sea menos inusual que haya mujeres en lugares estratégicos y de decisión".En tanto,destacaron la "importante ampliación" de áreas que tienen como foco el género y la diversidad en toda la administración pública nacional, en los dos primeros años de gestión de Fernández, pero coincidieron que todavía hay que "trabajar para garantizar la equidad de género, sobre todo, en los cargos de dirección"., lamentó en diálogo con Télam la partida de "dos ministras en los sucesivos cambios" de gabinete- al tiempo que destacó que en "el resto de los cargos se observa un estado de situación estable pero en un porcentaje de participación" femenina "por debajo del que se debería tener".No obstante, las funcionariasante esta situación y destacaron el instructivo que indica que, ante cada designación de autoridades superiores, se deberá elevar un informe en el que se dé cuenta de la participación de género y cómo se verá afectada con el nombramiento propuesto.