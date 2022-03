Historias de mujeres que luchan por el cuidado del ambiente en el país

Colectivo Exaltación Salud. Foto: Victoria Gesualdi

Patricia, Carina, Luz y Anabel: cuatro voluntades que lograron prohibir las fumigaciones

Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires

Silvia y una larga lucha contra los impactos de la agroindustria

Córdoba, Provincia de Córdoba

VUDAS, luchan desde 2012 por el cierre y erradicación de una planta de bioetanol instalada en una zona cercana a viviendas.

Sabrina, aprender la ley para batallar ante la justicia contra los agrotóxicos

Pergamino, Provincia de Buenos Aires

Sabrina Ortiz, del colectivo "Paren de Fumigar Pergamino". Foto: Sille Cris

Moira, la voz mapuche que guerrea junto a miles de mujeres contra el "terricidio"

Comunidad Pillán Mahuiza, Provincia de Chubut

Moira Millán

Julieta, la defensa del mar y de la vida sustentable como guías militantes

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Julieta Paladino, de la organización ambientalista marplatense Ecos del Mar. Foto: Diego Izquierdo

Sofía, del dolor más profundo a una lucha feminista contra el glifosato

Córdoba, Provincia de Córdoba

Las de Patricia, Anabel, Silvia, Moria, Sofía, Julieta, Carina, Luz y Sabrina son apenas algunas de las luchas encabezadas por mujeres contra la degradación ambiental y su impacto en la vida. La de ellas, la de sus seres amados y allegados, las de sus pueblos. La agencia Télam retrató a ese grupo de mujeres en ocasión del Día Internacional que las reconoce y celebra.La empleada de farmacia Patricia Benitez, la enfermera Carina Miqueo, la docente Luz Cárcano y la periodista Anabel Pomar tienen en común que son vecinas del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde hace unos años comenzaron a observar el impacto de las fumigaciones sobre el ambiente y la salud de las personas.Con el tiempo conformaron el colectivo Exaltación Salud, un espacio que fue clave para conseguir la prohibición de fumigar de manera aérea en todo el partido y de forma terrestre a menos de 1.000 metros de casas y escuelas; actualmente no sólo denuncian las pulverizaciones ilegales sino que impulsa un modelo de producción agroecológico a través de capacitaciones y de las prácticas de sus integrantes.Silvia Cruz, integrante de VUDAS (Vecinas Unidas por la Vida), lucha desde 2012 por el cierre y erradicación de una planta de bioetanol instalada en una zona cercana a viviendas en el barrio San Antonio de Córdoba.Por su militancia socioambiental, que trasciende su causa particular, VUDAS recibió en 2021 el premio Berta Cáceres impulsado por la "Red de Defensoras del Ambiente" y otorgado por el Congreso Nacional.La referente del colectivo "Paren de Fumigar Pergamino" Sabrina Ortiz y su familia tuvieron que mudarse por problemas de salud producto de la contaminación del agua del barrio donde vivían en el partido bonaerense de Pergamino.Sabrina estudió abogacía y, apenas se recibió, denunció la contaminación por agrotóxicos en los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. Logró que por primera vez la justicia federal en la Argentina tratara la temática de las fumigaciones a metros de las viviendas y que hubiera procesados y detenidos por el delito de contaminación.La mapuche Moira Millán es una de las voces referenciales de su pueblo y de su cultura -liderando el movimiento de recuperación de tierras ancestrales- pero además lleva años asumiendo un compromiso público que excede a la herencia de su identidad particular en una militancia que combina el respeto a los territorios y a quienes en ellos habitan.Desde muy joven conformó diversos colectivos y en 2015 fue una de las referentes de la primera marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. En 2018 esta iniciativa se consolidó en el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que en julio de 2021 protagonizó la Marcha contra el Terricidio, una caminata de 1.900 kilómetros desde la Patagonia hasta Buenos Aires.Julieta Paladino es una de las voces de la organización ambientalista marplatense Ecos del Mar, uno de los colectivos se opone a la exploración sísmica de cara a la explotación petrolera off shore frente a la costa bonaerense.Ecos del Mar no sólo participa de modo activo en acciones de conservación del ambiente costero, como jornadas de limpieza de las playas, sino que articula con organizaciones socioambientales locales, nacionales e internacionales para la promoción de una vida sustentable.Con tan sólo tres días, la hija de Sofía Gatica murió por una insuficiencia renal, probablemente causada por la exposición a glifosato durante el embarazo. Este hecho fue el comienzo de una larga lucha que Sofía todavía protagoniza y que dio lugar a la conformación de las Madres de Ituzaingó, mujeres del barrio Ituzaingó de Córdoba que vieron cómo sus hijas e hijos se enfermaban por las fumigaciones y decidieron poner el cuerpo, el alma y las ideas para evitar que esto continúe pasando.En 2012 lograron la primera condena de Argentina por fumigar con agrotóxicos y ese mismo año Sofía recibió el Premio Ambiental Goldman, un reconocimiento internacional que se otorga desde 1990 a personas defensoras de la naturaleza y el ambiente.