¿Ser madre por el mero hecho de ser mujer?

(Ilustración Osvaldo Révora)

Famosas y la maternidad

Entrevista de Gloria Steinem a Jennifer Aniston (2014) VER VIDEO

El aborto en la región

(Foto archivo marcha en Santiago del Estero)

Legislación sobre el aborto en países latinoamericanos

Me incomoda mucho cuando me dicen que mis libros son como mis hijos. Y me intriga que algunas digan que tienen "perrhijos". Es como el mandato de maternar a toda costa, con lo que sea, objetos o animales. Y pues no. — Cecilia González (@ceciazul) February 10, 2022

2-Hay gente que se enoja (e insulta) mucho porque quiere definir a sus animales como hijos (está en su derecho, obvio)

-Hay gente harta porque en su entorno les quieren imponer esta comparación. Y deben aclarar a cada rato que no, que aman a sus animales, pero no son sus hijos — Cecilia González (@ceciazul) February 12, 2022

Según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, en 2019 y por primera vez en la historia, las mujeres en Argentina tienen en promedio menos de dos hijos, mientras que en el año 1950 era de tres hijos por mujer. Esto revela que el paradigma poco a poco va mutando y que cada vez son más las que se rebelan contra el mandato impuesto; que tienen su libido depositada en sus carreras profesionales, en sus parejas, entre otras esferas de la vida.y aunque han habido avances “reflexionó en diálogo con Télam Shirly Pamela Lerch, socióloga especializada en género y profesora de adultos en el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (Paebyt) de la Ciudad de Buenos Aires.le empiezan a preguntar si tiene pareja (varón cis heterosexual, obviamente) y en caso de tener,. Uno de los argumentos es elque se aplica a las mujeres cis porque los hombres pueden reproducirse durante más tiempo”, explicó.En cambio, a los ojos de la sociedad que sigue creyendo que al tener la capacidad de gestar, se debe tener descendencia, el ligarse las trompas o realizarse un aborto, es considerado prácticamente pecaminoso.Lo que no ven es que tenemos que pensar una nueva organización de los afectos y los vínculos, donde la familia de sangre no sea la principal unidad. Por otro lado, la decisión de maternar también tiene que ver con políticas públicas y con factores económicos. Tener hijes es caro”, explicó la Licenciada en sociología.La actriz estadounidenseLa estrella de la icónica serie de los ‘90, “Friends”, y de la reciente “Morning Show” (AppleTV), en una entrevista en diciembre pasado en el medio “Hollywood Reporter”, comentó sobre la maternidad:Aniston ya había hablado en el pasado con la periodista y escritora feminista Gloria Steinem, sobre cómo el valor de una mujer se mide por su estado civil y por si tiene hijos o no.En cambio,(se asume que por la condición de gestantes deben serlo). "Ser madre te completa", "si no tenes hijos te vas a arrepentir", son algunas de las frases más comúnes que se oyen de todos los que opinan sobre las decisiones de las mujeres. Así lo explicó Pamela Lerch al decir queLa escritora Mariana Enriquez dijo recientemente que ella nunca quiso tener hijos y por eso no los tiene:Me parece demasiado compromiso y responsabilidad”. Para muchas personas es chocante escuchar estas palabras de la boca de una mujer heterosexual independiente, que no tiene miedo a decir lo que piensa., manifestó Enriquez.Las palabras de la escritora se escuchan desde otras bocas, cada vez un poco más., una joven diseñadora, expresó que no cree querer tener hijos:y no el posible sufrimiento que le puedas generar a otro ser. Es una responsabilidad el criar a una persona”, concluyó.“La maternidad será deseada o no será” fue una de las grandes consignas de la campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el país, al igual que “Niñas, no madres”, para denunciar a los sistemas de salud que obligaron a menores de edad llevar adelante embarazos mientras que deberían estar jugando y descubriendo el mundo., trayendo una luz de esperanza en medio de contagios, contactos estrechos y aislamientos por Covid. Este 21 de febrero se despenalizó en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación, otra gran victoria para las personas gestantes de ese país.: legal hasta las 12 semanas.: legal solamente en caso de violación.: el aborto está prohibido. Solo se lo permite en caso de riesgo para la vida de la mujer.: no es legal ni siquiera en caso de riesgo de vida de la mujer embarazada., tuiteó el pasado 10 de febrero: “Me incomoda mucho cuando me dicen que mis libros son como mis hijos. Y me intriga que algunas digan que tienen "perrhijos". Es como el mandato de maternar a toda costa, con lo que sea, objetos o animales. Y pues no”.A raíz de este tuit, González publicó un hilo que comenzaba así: “1-Gracias a este tuit que armó alto debate descubrí que también hay gathijos, animalhijos, planthijas, "hijos no humanos", "hijos de otra especie" y "familias multiespecie", -Discos y obras y todo tipo de creación también son comparados con hijos.Este debate demuestra que. Como es el caso de González, hay quienes creen que detrás de ese término, con lo poderoso que es el lenguaje, sigue vigente e insistente el mandato social de maternar a toda costa.“Existen múltiples formas de maternar, no solo gracias a los avances científicos y por ejemplo, la posibilidad de congelar óvulos (sin acceso muy democrático porque es caro y no está garantizado por la salud pública) sino porque una persona sola puede adoptar o salir con alguien que tenga hijes y maternar ahí. Hay un abanico enorme de posibilidades que ya no implica solo el embarazo tradicional., analizó la socióloga Pamela Lerch.En definitiva, quizás maternar debería ser un término a reveer, modificar, encontrarle la vuelta. Con leyes como la del aborto, junto a diferentes conversaciones que se dan en espacios como las redes sociales, el paradigma y la visión de la maternidad como mandato está tomando otro color.