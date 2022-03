Médicos salvaron la vida de un paciente con aneurisma con recursos del Banco de Prótesis

El Banco de Prótesis le aporta asistencia médica a quienes no tienen una obra social y se atienden en el sector público (Captura Street View)

Médicos del hospital provincial "Alejandro Korn" de Melchor Romero de La Plata salvaron la vida de un paciente con aneurisma al colocarle unos filamentos de platino provistos por el Banco de Prótesis del Ministerio de Salud bonaerense, informó este viernes la cartera sanitaria.Indicó que para un aneurisma - que es la dilatación de una arteria cerebral con riesgo mortal de rotura y sangrado-, hay una "ventana de tiempo" de entre 6 y 12 horas en la que es fundamental la intervención médica oportuna para lograr la sobrevida y evitar secuelas neurológicas graves, como dificultades motrices o cognitivas.El director provincial de Hospitales, Juan Riera, señaló que "el fortalecimiento de los hospitales provinciales no sólo se dio en el marco de la pandemia sino también para la atención de las patologías de alta complejidad que se presenten en la provincia de Buenos Aires".Agregó que el banco de prótesis "nos garantiza un recurso crítico y esencial para intervenciones como la que se llevó a cabo en el hospital de Melchor Romero porque queremos que los y las bonaerenses puedan resolver su problema de salud cuándo y dónde lo necesiten"., contó que con la puesta en marcha delque no estaba pudiendo cumplir con el objetivo de nuestra gestión, que esEl director del hospital, Walter Paz, agregó que también que gracias a la disponibilidad de esos insumos en el hospital de Melchor Romero "logramos resolver patologías de urgencia como aneurismas en las arterias cerebrales sin necesidad de derivar al paciente, con los mismos resultados que lo que se obtienen en los mejores centros neuroquirúrgicos de la provincia"."Esto abre una nueva perspectiva de inserción del hospital de Romero en la región en materia de neurocirugía", destacó Paz y agregó que antes contaban con el recurso humano pero no con los insumos del banco de prótesis: "Es decir, estos pacientes que pasaban de largo ahora se quedan en el hospital que comienza a ser un centro alternativo de tratamiento".Los especialistas detallaron que la colocación de los cuatro microcoils de platino que se utilizaron en este caso permiten la oclusión del aneurisma sin cirugía "a cielo abierto", es decir, no es necesario abrir el cráneo porque el procedimiento se realiza por vía endovascular.