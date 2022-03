Realizaron una jornada de capacitación para que los jóvenes usen casco

Más de mil motociclistas recibieron una capacitación en conducción segura y recibieron un casco.

Más de mil motociclistas recibieron una capacitación en conducción segura y recibieron un casco homologado por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de una campaña con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 19 equipos de la Primera C del fútbol metropolitano.bajo el nombreque tiene como objetivo crear conciencia y fomentar el uso de los elementos de protección entre las y los usuarios de motos en el país.La capacitación que recibieron los motociclistas trató sobre loscomo, por ejemplo, la posición correcta de conducción, factores de siniestros viales, percepción del riesgo y técnicas de frenado, entre otras.en tanto que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), usar casco de buena calidad y de la medida adecuada reduce en un 40% los riesgos de muerte y hasta un 70% las probabilidades de lesiones graves.para llevar adelante una campaña de concientización vial en conjunto para fomentar el uso del casco en motociclistas.Entre las principales actividades realizadas, se destacan los sorteos destinados a las y los hinchas de los equipos y la salida de los jugadores a la cancha en la previa de los partidos con cascos y un banner con la leyenda de la campaña "Dejo la vida por vos, por eso uso casco".el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano; el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el titular de los clubes de la categoría C, Javier Méndez Cartier, y el presidente del club anfitrión, Héctor Antonio Amerise, entre otras autoridades deportivas."Este evento demuestra el compromiso de la AFA y de los clubes del ascenso por mejorar la seguridad vial de miles de pibes hinchas de sus equipos. Desde la ANSV cuentan con todo nuestro apoyo para seguir concientizando y fomentando el uso del casco", dijo a TélamAgregó que "hoy son más de mil chicos que cuando se suban a su moto van a trasladarse de manera más segura y apuntamos a seguir replicándolo para que cada vez más motociclistas de todo el país viajen protegidos y, así, salvar muchas vidas".El funcionario agregó que están "impulsando el uso del casco en todo el país y sabemos que el fútbol es altamente convocante y en especial para los chicos y jóvenes, y particularmente los que juegan en equipos del ascenso"."Son chicos de extracción humilde, que su primer vehículo va a ser una moto y se ven involucrados en siniestros viales, incluso graves, por el no uso del casco", remarcó."Le pedimos a la AFA trabajar juntos, e inmediatamente nos abrieron las puertas y hoy llegamos a esto, con tantos chicos convocados. Esperamos poder replicarlo en las otras divisiones del fútbol argentino y también en el interior", recalcó el funcionario.Destacó queporque hubo controles en todo el país. Se puso el foco en la alcoholemia y se trabajó como nunca antes en el sector infantil".En ese sentido, aseveró que "la única manera en que la seguridad vial puede mejorar, es trabajando todos los días en acciones concretas".Anticipó que están "iniciando una campaña para formar conductoras para que cada vez más mujeres accedan a una licencia, pagándoles los cursos en las academias acreditadas, pagando la licencia, capacitándolas. Mujeres de condición humilde, para que a través de la licencia puedan acceder a un trabajo".Por su parteapuntó a Télam que "es una campaña importantísima. Apenas nos dijeron y nos dieron la posibilidad de participar, nos sumamos con todos los clubes de la categoría C, para todos los jóvenes que usan moto, para concientizar que utilicen el casco, teniendo en cuenta las estadísticas y la cantidad de accidentes y la cantidad de muertes que se dan por no usar casco"."Esto nos llamó, por encima de todas las cosas, nos motivó para poder ayudar porque entendemos que usar casco es dar vida y nosotros, que entendemos que el fútbol es un transmisor, un comunicador, más en esto que estamos concientizando a que usando casco, están acompañando la salud de todos los argentinos y argentinas que usan la moto como medio de transporte o para el trabajo", señaló Tapia.Agregó que tiene el compromiso de Martínez Carignano de poder extender este mismo programa a las otras categorías del fútbol.