Pulsar, una plataforma digital para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad

, son sólo algunos de los interrogantes que se abordan en las diferentes producciones audiovisuales de la plataforma digital Pulsar, una iniciativa de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Pulsar , que se presenta esta tarde en Tecnópolis, busca acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad visibilizando, entre otras cosas, el vínculo entre conocimiento y producción, la relación entre ciencia y la vida cotidiana así como también los avances en ciencia básica que hay en el país."La idea surgió como una manera de pinchar la burbuja para que en todos los rincones tengan las mismas oportunidades a la hora de conocer qué puede hacer y qué está haciendo la ciencia y la tecnología", señaló a Télam Fernando Peirano, presidente de la Agencia I+D+i.Y continuó: "La promoción va mucho más allá de adjudicar proyectos: nace en el terreno de la imaginación, en el poder anticipar cosas que todavía no se ven ni se tocan. Esto es lo que queremos con Pulsar. La promoción también va dando un color en cada territorio que toca. Buscamos que la Agencia crezca también a la hora de contar la ciencia".Para Peirano, la divulgación científica es clave:"Un país que apuesta al desarrollo basado en el conocimiento necesita de una creciente cantidad de investigadoras e investigadores y esa tarea tiene que realizarse desde etapas muy temprana de la educación", añadió.; es de acceso libre y gratuito y permite visualizar los contenidos en cualquier momento (no tiene grilla de programación), sólo requiere una instancia de registro simple.Los contenidos están divididos en, con producciones que abordan diferentes temáticas y clases magistrales con una duración corta y un lenguaje ágil y entretenido, sin por eso perder rigurosidad; ciclos que abordarán temas puntuales en varias entregas y Agencia Adentro, que presenta los fondos, concursos, proyectos y líneas de promoción de la Agencia I+D+i.La apuesta por difundir más la actividad científica y tecnológica se da en un escenario atravesado por la pandemia por coronavirus que, para Peirano, "significó unaargentina"."Fue en la pandemia donde todos pudimos comprobar la importancia de tener un sistema de ciencia y tecnología para tener más oportunidades para enfrentar una crisis inesperada; en esos contextos es imprescindible tener herramientas propias para multiplicar conocimientos para multiplicar herramientas o inventar aquellas que no existen", sostuvo.Para el presidente de la Agencia I+D+i "estos últimos dos años la sociedad argentina comprobó el compromiso, la dedicación y la capacidad de trabajo colectivo de nuestros científicos y científicas y cuando esa voluntad se encontró con políticas públicas que supieron convocar y apoyar surgieron herramientas y resultados que fortalecieron al sistema de salud y mitigaron las consecuencias".Peirano destacó que la importancia de la inversión constante: "No hubieran sido posible el desarrollo de los test nacionales sin años de investigación en el comportamiento de los virus; ni los barbijos inteligentes sin avances previos en nanotecnología; ni la identificación de las variantes sin conocimientos y equipamiento previo en secuenciación", describió.La programación 2022 de la plataforma se presenta este viernes a las 19 en la Nave de la Ciencia de Tecnópolis; además habrá un panel de mujeres en ciencia y tecnología que se enmarca en el Día Internacional de la Mujer bajo el lema "Nosotras movemos el mundo".El evento estará conducido por Celeste Giardinelli, creadora de contenido digital, conductora y divulgadora de ciencia y tecnología; y la moderadora del panel de Mujeres en Ciencia y Tecnología será la periodista especializada Nora Bar.