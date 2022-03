Buscan erradicar la idea de que la obesidad se produce por "falta de voluntad"

Expertos de distintas sociedades médicas hicieron un llamado para erradicar los estigmas y preconceptos relacionados con la obesidad.

Asociaciones médicas apuntan a cambiar la idea de que se produce por "falta de voluntad".

Afecta la salud

!Las estadísticas reflejan que estamos cada vez peor", advierten especialistas.

Expertos de distintas sociedades médicas hicieron un llamado para erradicar los estigmas y preconceptos relacionados con la obesidad y cambiar la idea de que se produce por "falta de voluntad" en la víspera del, este jueves 4 de marzo."A pesar del sentimiento de culpa y las miradas que todavía sienten algunas personas con obesidad, la ciencia demostró que", señalaron los profesionales en un comunicado.Las sociedades médicas que participan de esta iniciativa de concientización son la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND), Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT), Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM), Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios (SAOTA), Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), con el auspicio del laboratorio Novo Nordisk.Allí buscan difundir algunos motivos que explican la complejidad de la obesidad, de su desarrollo y de su abordaje, a la vez que hacen hincapié en el concepto "no es tu culpa, ni falta de voluntad".Además, sostienen que si fuera sencillo bajar de peso,y que "lograr el descenso de peso y sostenerlo en el tiempo es un desafío complejo que requiere un abordaje integral".Por otra parte, las sociedades médicas agregaronya que, en 5 años; "la proporción de argentinos adultos con obesidad pasó de 20,8% a 25,4, prácticamente un incremento del 25%".Otro punto que resaltan los especialistas,, es decir que "se debe tomar más conciencia en nuestro país sobre el impacto negativo que la obesidad puede tener para la salud", aseveró Paola Harwicz, médica cardióloga y especialista en nutrición, ex directora del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología.Los especialistas también advierten sobre la importancia que tienen "los patrones desde la infancia", ya que un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud establece que, si no se toman medidas concretas para cambiar la realidad actual y futura, para 2030 el 27,2% de los niños entre 5 y 9 años tendrá obesidad.Sobre cómo debe ser un plan de tratamiento a partir de los motivos de la enfermedad destacan algunos puntos importantes a tener en cuenta como mejorar patrones alimentarios y emociones; llevar una vida activa; tomar buenas decisiones en los lugares de compra de alimentos y procurar tener siempre en casa opciones saludables; adquirir una conducta alimentaria, metabolismo.Por último, invitan a una jornada gratuita y al aire libre, con charlas, actividad física, recomendaciones de vida saludable y múltiples actividades para toda la familia, el próximo sábado 5 de marzo, de 11 a 19 en los Bosques de Palermo, en la intersección de las avenidas Infanta Isabel y Avenida Iraola.