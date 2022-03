Un exempleado del boliche Beara declaró que uno de los dueños entregaba "sobres"

(Foto archivo del juicio)

El juicio

Otras declaraciones de este miércoles

Un exempleado de limpieza del boliche Beara declaró este miércoles que uno de los dueños entregaba "sobres" a un presunto funcionario, en el marco del juicio que investiga las responsabilidades penales en el derrumbe de un entrepiso que causó dos víctimas fatales en 2010.Damián Riveros declaró como testigo, detalló sus funciones en el área de limpieza y dijo haber visto que "entregaban sobres" a un hombre vestido de oscuro, los fines de semana y que "venía a ver el local".En su primera declaración, a poco del incidente, Riveros había dicho que Juan Yun, uno de los propietarios acusados, "ponía plata en un sobre" que luego entregaba a esta persona que, en ese momento, le pareció policía."No recuerdo el contenido pero el sobre sí", dijo esta vez el empleado de limpieza que insistió en que "parecía que trabaja para el Estado porque venía a ver el local" el hombre que recibía los sobres.El juicio pretende aclarar lo ocurrido el 10 de septiembre de 2010, en el boliche Beara de Scalabrini Ortiz 1638, cuando a las 3.50, luego de un recital del grupo "Ráfaga", el entrepiso se derrumbó y causó la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20), además de numerosos heridos.Por este episodio están siendo juzgados los tres propietarios del lugar, funcionarios del gobierno de la Ciudad y policías federales, por la muerte de las chicas y por el presunto pago de sobornos.Los empresarios Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess afrontan la acusación de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves", y también son acusados de "cohecho activo" por el presunto pago para que Beara funcionara pese a las irregularidades.En cuanto a los funcionarios, son juzgados por los mismos delitos que los empresarios el exdirector de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell; el exdirector de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; el exjefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich.Cerrando el grupo de funcionarios acusados está la exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Berkowski, acusada de "incumplimiento de deberes de funcionario público", por no haber fiscalizado debidamente.También están involucrados el excomisario de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y los agentes Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, por haber recibido cuatro sobornos de los dueños del boliche entre 2007 y 2010, según la acusación fiscal.Además del empleado de limpieza Riveros, también declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Criminal 7 la camarera Liz Vicente, quien dijo que el estado del entrepiso de madera, aluminio y yeso, era un tema frecuente entre el personal de Beara."Lo hablamos varias veces con los compañeros y lo hablamos con Agustín (De Grazia, encargado) cuando sentías que la gente rebotaba arriba tuyo", dijo Vicente y aclaró que "no recuerdo que hayan hecho obras: no hicieron nada que yo sepa".También declararon tres amigos que estaban en el entrepiso cuando se derrumbó, Román Ferreira, Leandro Pontoriero y Matias Campomar, que coincidieron en que después del recital de Ráfaga, casi todos los presentes en el boliche subieron al entrepiso.Esta concentración de los asistentes sobre la construcción precaria también la relató Mariana Pereyra, quien precisó que la gente subió porque arriba estaba uno de los protagonistas de la serie juvenil televisiva "Casi ángeles", Peter Lanzani."Cuando empezaron a subir todos sentimos que se movía el entrepiso; ahí fue que dijimos bajemos que se va a caer y a los pocos minutos se cayó", recordó Pereyra.El juicio está previsto que continúe el próximo lunes con la asistencia de más testigos.