Con nuevo protocolo, empezaron las clases en todo el país

Más de 12 millones de estudiantes iniciaron este miércoles el ciclo lectivo en 22 provincias con el nuevo protocolo Aula Cuidada y Segura que permitirá recuperar la presencialidad plena en las escuelas tras dos años de restricciones por la pandemia de coronavirus, con uso obligatorio de barbijo, distancia y ventilación.El presidente A lberto Fernández remarcó al inaugurar las clases en una escuela de La Rioja que ahora "volvemos definitivamente al proceso educativo que hace falta. Sabemos que tenemos un déficit y por eso este año, en muchas provincias, vamos a tener más días de clases tratando de recuperar lo que perdimos el año anterior".El ministro de Educación, Jaime Perczyk , resaltó que para este año escolar hay "tres tareas fundamentales: que todos los chicos de la Argentina vayan a la escuela, priorizar saberes y lograr el cumplimiento de los 190 días de clases programados entre marzo y diciembre".Para elloDado que la ciudad de Buenos Aires y Mendoza habían retomado las clases el 21 de febrero, con el comienzo de hoy en las otras 22 provincias, el ciclo lectivo 2022 ya está en marcha en todo el país.En Buenos Aires, donde más de 5 millones de alumnos iniciaron las clases, el gobernador Axel Kicillof remarcó que "la pandemia fue muy difícil y, para poder llegar a este momento, hubo que vacunar y vacunar" contra el coronavirus a estudiantes, docentes y personal administrativo de las escuelas.En Córdoba, cerca de 900.000 alumnos del nivel inicial, primario y secundario iniciaron este miércoles las clases con presencialidad plena en un poco más de 3.000 establecimientos educativos.El gobernador Juan Schiaretti advirtió que este año se agregará una hora más de clases para "reforzar el inglés, la matemática y la lengua. Porque hoy la alfabetización significa también saber un idioma".El ministro de Educación, Walter Grahovac, sostuvo que "la perspectiva es que en estos dos años (2022-2023) volvamos a poner a Córdoba en el lugar de ser una de las jurisdicciones que mejores resultados obtiene en las evaluaciones nacionales y nos gusta compararnos con otros países y crecer".En Entre Ríos, cerca de 350.000 estudiantes de jardín a secundario iniciaron las clases, sin ninguna medida de fuerza de los gremios docentes por primera vez en los últimos 12 años."Fue un día muy emotivo, con mucha esperanza tras dos años muy difíciles, lo vivimos como una fiesta y agradecemos a todos los que la han hecho posible", dijo a Télam el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, y explicó que así "empezó la reconstrucción, entre la sociedad, el Estado y los Gobiernos, de la necesaria reparación de derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes".En Santa Fe, las clases comenzaron en forma parcial ante una huelga de 48 horas decretada por el gremio docente AMSAFE, que incluyó movilizaciones en distintas ciudades de la provincia en reclamo de mejoras salariales.Ante ello, la ministra de Educación, Adriana Cantero, dijo a radio LT8: "Lamento que el inicio del ciclo lectivo sea con paro" dado que, apuntó, "la paritaria está abierta y hay otras vías para continuar la negociación"."Trataremos de mejorar la oferta salarial, que no está por debajo de la paritaria nacional", añadió respecto de la oferta del 41,7% a pagar en cuatro tramos.En San Luis, niños y adolescentes regresaron este miércoles a la presencialidad plena en 663 establecimientos escolares y la ministra de Educación, María Eugenia Cantaloube, agradeció a las familias responsables que vacunaron a sus hijos e hijas porque esto les ha permitido "regresar a la escuela de manera permanente y sin burbujas".Recordó que el Plan Educativo Provincial 2022, tiene por eje "acompañarnos, estar cerca, para lograr subsanar juntos todo lo que la pandemia nos ha dejado".En Corrientes más de 200 mil alumnos volvieron a clase y el gobernador, Gustavo Valdés, aseguró al inaugurar el ciclo desde una escuela de San Luis del Palmar que "creemos y apostamos por la educación pública, es la única educación que nos iguala, por eso las inversiones del Estado son las mayores posibles".Chubut también tuvo un comienzo de manera dispar ante el paro por 72 horas convocado por la Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech), mientras el gobernador Mariano Arcioni inauguró el ciclo lectivo en Rawson sin hacer mención a la medida de fuerza.Además, de los cuidados básicos por el coronavirus en abril se incrementará el plan de vacunación que "volverá a la escuela, como era antes, para las vacunas de calendario y para las de Covid, siempre con anuencia de los padres", explicó a Télam, el ministro de Salud Fabián Puratich.En Tierra del Fuego, 46 mil estudiantes de los tres niveles educativos y 4600 docentes comenzaron las actividades y la ministra de Educación, Analía Cubino, destacó que además del protocolo sanitario que "elimina la figura de la burbuja pero mantiene la administración de los grupos", este año se aplicará la llamada "ley Thiago", que obliga el uso en los guardapolvos de un logo de las Islas Malvinas."Vamos a ir entregando los parches bordados que se están terminando de producir. La provincia ya adquirió la cantidad necesaria", afirmó.La ley 1390 sancionada en noviembre de 2021 se basa en una iniciativa de Thiago Huenchillán, un niño de 7 años de Comodoro Rivadavia, que mantuvo una discusión con su maestra al defender la soberanía del archipiélago.En Santa Cruz las clases empezaron para todos los niveles en medio de un paro por 72 horas dispuesto por el gremio docente ADOSAC en rechazo a la oferta salarial del Gobierno y pese al dictado de conciliación obligatoria sobre la que el sindicato notificó que resolverá mañana en Congreso extraordinario.La paritaria docente estableció un cuarto intermedio hasta este jueves, mientras en la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo el gremio fue citado a una audiencia de conciliación para el lunes, a las 11.La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) también se declaró en alerta al rechazar la propuesta salarial de un 22,7 por ciento en tres tramos.En Tucumán, alrededor de 500 mil alumnos y 30 mil docentes volvieron hoy a clases presenciales y el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, destacó que "hay tres palabras que definen el ciclo lectivo: planificación, preparación e inversión" tras lo cual destacó "el trabajo del gobierno provincial, del sistema educativo, alumnos y sus familias".En Santiago del Estero unos 328 mil alumnos iniciaron con normalidad las clases, sin burbujas, y el gobernador Gerardo Zamora resaltó que el retorno "a las aulas con presencialidad plena es algo que nos llena de optimismo".El mandatario apuntó que contar "con la mayoría de nuestros alumnos y docentes vacunados contra el Covid 19, y eso es un dato fundamental que nos permitirá avanzar con mayor tranquilidad para cumplir los 190 días de clases que hemos proyectado".Zamora pidió "no descuidar las prevenciones necesarias en resguardo de la salud, ya que esta pandemia que nos aqueja aún no ha terminado, y eso nos obliga a continuar cuidándonos".En Formosa, más de 200 mil alumnos de los distintos niveles y modalidades iniciaron sus clases y el ministro de Educación, Luis Basterra, consideró que "la pandemia permitió un profundo involucramiento de las familias y el compromiso de nuestros docentes con una infinidad de gestas".La ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, destacó al inaugurar el ciclo desde la localidad de La Carrera, que estaban "felices por el escenario sanitario, por poder hoy hacer desaparecer las burbujas y volver a la presencialidad plena" para los 127.950 alumnos de los distintos niveles educativos de la provincia."Estamos muy felices de que los niños vuelven a estar donde siempre tienen que estar que es la escuela, y que dos años después tenemos esta posibilidad de volver a esta normalidad superadora, tenemos la posibilidad de plantear todas las estrategias necesarias para recuperar a los niños siempre con la presencialidad", afirmó.En Salta, más de 470 mil alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, comenzaron hoy las clases y el gobernador Gustavo Sáenz destacó que era "un día de profunda emoción porque los chicos están donde tienen que estar: en la escuela" y agregó que "por primera vez, hoy las clases comienzan en tiempo y forma luego de muchos años".Aseguró que "la educación es una premisa" de su gobierno, por lo que "se le destina más del 40% del presupuesto", y pidió a los niños que "se cuiden y cuiden a sus compañeritos" porque "la pandemia no ha terminado".En Jujuy, unos 120 mil alumnos de los niveles Inicial y Primario empezaron las clases, dado que el secundario lo hará el 9 de marzo, y el gobernador Gerardo Morales resaltó como "muy importante iniciar este ciclo lectivo luego de tres olas de contagios y experiencias difíciles" que generó la pandemia y agregó que una notable merma en de los casos "nos permite hoy garantizar la presencialidad plena" aunque insistió con que "hay que seguir cuidándose".En Neuquén, el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, consideró que si "los chicos y las chicas están en las aulas, eso es lo fundamental" y aseguró que se trata de "un logro de toda la sociedad neuquina", que se refleja en este inicio con "la presencialidad plena que tanto queríamos"."En más del 90% de los 659 edificios escolares comenzaron las clases de manera presencial y vamos a seguimos trabajando en aquellos que tienen problemas, porque un edificio que no esté en condiciones para nosotros es una preocupación y nos estamos ocupando junto a la subsecretaría de Obras Públicas", acotó.En La Rioja, donde el presidente Alberto Fernández inauguró el ciclo a nivel nacional , el gobernador Ricardo Quintela señaló que "si me decían hace dos años que íbamos a tener este momento, no lo podía creer, porque era muy difícil para una provincia pequeña como la nuestra, marginada, que defendió el federalismo".Y, entre otros logros, Quintela contó que "la provincia puso en marcha el boleto estudiantil gratuito para todos los 4 niveles educativos, incluso la universidad, porque la política de transporte también aporta a la inclusión y a eliminar obstáculos económicos a familias que tienen más de un hijo y que les cuesta pagar el boleto".En Misiones más de 400 mil alumnos y 37 mil docentes regresaron este miércoles a las aulas y el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, destacó que "la escuela en nuestra provincia es inclusión, el misionero está incluido en todos los niveles, la escuela es solidaridad y lo demuestra en el día a día"."La escuela es el ente rector en lo que hace a las conductas de crecimiento y desarrollo de los jóvenes. Los docentes los guían, enseñan y acompañan", indicó el gobernador también y precisó que "la escuela es apostar al presente y al futuro".