"El abuso grupal en Palermo es parte de la cultura de la violación"

Foto: Raúl Ferrari

Cultura de la violacion pic.twitter.com/sn4D20jE1m — Enrique Stola (@Stolae) March 2, 2022

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El médico psiquiatra, especialista en violencia y nuevas masculinidades, Enrique Stola, afirmó este miércoles que el abuso en grupo a una joven en el barrio porteño de Palermo ocurrido el lunes es parte de "la cultura de la violación", en la que "gran parte de la sociedad tiene un rol activo", y destacó la necesidad de dar Educación Sexual Integral (ESI) "en todas las escuelas públicas o privadas"."Que haya sido en Palermo, en las horas del día, son indicadores de la conciencia de impunidad que hay en gran cantidad de varones en cuanto al ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres, adolescentes, niños, niñas. Esto es parte de lo que llamamos cultura de la violación", dijo a Télam Stola."La sociedad parece espasmódica: hay indignación, piden pena de muerte. Y después seguramente vendrá el silencio: gran parte de la sociedad va a oponerse a la ESI y va a tener un rol activo en el sostenimiento de la cultura de la violación", continuó.(FW)"No son monstruos, no son enfermos. El único requisito que hay que cumplir para hacerlo es ser machista, nada más"(A)Sobre este concepto, amplió: "Las sociedades patriarcales habilitan a los varones a sentirse dueños de los cuerpos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, y todos aquellos cuerpos que socialmente se califican como subordinados, como pueden ser los de las personas trans, travestis, no binarias, etcétera".Además, consideró que "hay un elemento clave" en el desarrollo de esta cultura, "que es el incesto paterno-filial"."Si un padre biológico puede agredir sexualmente a sus hijos e hijas, eso habilita simbólicamente a los varones a que todos tenemos la posibilidad de hacerlo y que la sociedad va a darnos un gran protección para que que esto siga ocurriendo", sostuvo.En este sentido, afirmó:, añadió.Asimismo, indicó que las violaciones a veces "son correctivas", como ocurrió con "Higui" (Eva Analía de Jesús), quien sufrió un intento de violación en el 2016 en la localidad bonaerense de Bella Vista, o se realizan "en grupo para sentirse machos".En ellas, "el cuerpo de la mujer es un cuerpo intermediario. Es un goce no tanto de estar con ellas sino del ejercicio de poder que les permite ser observados y reconocidos como machos por sus compañeros", señaló.Sobre esto, consideró que se trata de "prácticas aprendidas"., destacó.Por ello consideró que "un camino fundamental es la Educación Sexual Integral dada de acuerdo a los planes que establece la ley y que el Estado debe imponer"."Hasta el momento ningún gobierno del área dominada por Occidente se ha puesto firme ante la iglesia católica y los grupos conservadores, que impiden que la ESI se dé en todos los colegios y en todos los niveles de educación", concluyó.La violación en grupo ocurrió el lunes pasado dentro de un automóvil estacionado en la calle Serrano al 1300, en Palermo, y seis jóvenes sospechosos de ser los abusadores quedaron detenidos, tras la intervención de los vecinos.