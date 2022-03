En medio de la protesta, frenaron el traspaso del edificio de la escuela de sordos al proyecto "Distrito del Vino"

Acuerdan mesa de trabajo para evaluar la remodelación de la escuela de sordos en el Palacio Ceci VER VIDEO

La comunidad educativa de la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo, de Villa Devoto, acordó este miércoles iniciar una "mesa de trabajo" con el Ministerio de Educación porteño para evaluar el proyecto de remodelación del Palacio Ceci, un edificio histórico que forma parte de la institución escolar, sobre el cual existe un proyecto oficial para convertirla en la Casa del Vino en la Ciudad de Buenos Aires para potenciar la actividad vitivinícola.El encuentro se dio en medio de una protesta en el acceso a la escuela de la comunidad educativa que resiste la incorporación del Palacio Ceci a la propuesta del Gobierno porteño para instalar en la zona el denominado Distrito del Vino, el cual fue votado por ley en 2021 para abarcar un polígono de los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal que sirva de polo de comercialización para el sector vitivinícola.Elfue firmada por la directora de la escuela, María Rosa López, y la delegación de funcionarios porteños encabezada por María Lucía Feced Abal, subsecretaria de Coordinación Pedagógica; y Sebastián Tomachelli, subsecretario de Gestión Económico Financiera, durante una reunión en el establecimiento."Las partes acuerdan conformar una mesa de trabajo para dialogar sobre los proyectos educativos en el marco del edificio del Palacio Ceci. Los representantes de la comunidad expresan que no están de acuerdo que el destino sea para proyectos externos a la comunidad sorda dado el patrimonio histórico, lingüístico y cultural que simboliza", indica el acta alcanzada, a la que tuvo acceso Télam.La movilización fue organizada ante la notificación a las autoridades de la escuela que este miércoles debían entregar las llaves del edificio histórico, lo que disparó una convocatoria de la comunidad escolar para intentar evitar la cesión bajo la consignaEn la manifestación estuvieron alumnos, ex alumnos, familiares y docentes; así como también los legisladores del Frente de Todos Claudio Ferreño, María Bielli, Juan Manuel Valdés, Victoria Montenegro, Laura Velasco y Matías Barroetaveña; del Frente de Izquierda Amanda Martín y Alejandrina Barry, en tanto también participó la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano."Nos quieren sacar nuestra historia como comunidad sorda. El Palacio Ceci es nuestro patrimonio cultural. Y queremos que lo arreglen, pero no para que sea la Casa del Vino, sino para que podamos seguir transmitiendo nuestra identidad", dijo una de las docentes presentes en la reunión.El Palacio fue construido en 1913 por el ingeniero Alfredo Ceci, quien residió por 25 años, hasta que lo alquiló al Ministerio de Educación para que sirviera como vivienda del profesor Ayrolo, que permaneció hasta su muerte en febrero del 1942 y desde entonces el lugar funcionó como una escuela para niños y niñas con compromiso auditivo y trastornos del lenguaje.Las instalaciones, en sus inicios, fueron propiedad del Estado nacional que lo expropió a la familia Ceci y,ya con signos de deterioro por la antigüedad de las instalaciones, por lo cual,Durante el año pasado, la comunidad escolar quedó impedida de acceder al Palacio ya que, según contaron a Télam, trascendió queal inmueble, por lo cual recibían, periódicamente, visitas de funcionarios que estaban acompañados por personas ajenas a la gestión, lo que los puso en alerta.La sospecha de la afectación a un nuevo destino, en tanto, tuvo un mayor asidero durante la semana pasada, cuando se realizó un acto en el barrio de Villa Devoto por la celebración de la, que estuvo encabezado por un grupo de ministros porteños y la titular de la cartera de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario.En ese marco, la funcionaria provincial dio cuenta en sus redes de la actividad oficial que realizó en la ciudad de Buenos Aires, a la cual definió como "una visita al Palacio Ceci, la futura Casa del Vino en CABA. Un espacio y vidriera para mostrar las bodegas y experiencias enoturísticas de Mendoza".En la reunión de este mediodía, la funcionaria de la cartera educativa explicó que "el Palacio requiere restauración y de eso se va a hacer cargo el Gobierno de la Ciudad con personal especializado" y precisó que "la obra va a durar dos años y posteriormente el edificio va a tener diversos fines".En declaraciones a Télam, el legislador del FDT Valdés remarcó que "hoy asistimos al intento que iba a tener el Gobierno porteño de hacerse de las llaves del Palacio, donde funciona parte de la escuela, para convertirlo en la Casa del Vino, un proyecto que de educativo no tiene nada".Por su parte, Graciano, de UTE-Ctera, aseguró: "no vamos a permitir que se hagan negocios con el patrimonio cultural de la comunidad sorda"."Este Club de Vino iba a desarrollarse en el Palacio, donde cada provincia iba a tener a cargo un aula para mostrar sus vinos", detalló., agregó.