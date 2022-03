Dora Barrancos: "La intolerancia social está creciendo en materia de violencia contra las mujeres"

Foto: Raúl Ferrari

"Sobre todo se ve que hemos avanzado por algo que ocurrió en este nefasto acontecimiento y es la alarma societal. En el contexto donde ocurría la brutalidad la gente intervino, actuó. Esto es una reacción muy positiva y esperanzadora" Dora Barrancos

Dora Barrancos, socióloga feminista y asesora presidencial. Foto: Daniel Dabove

Foto: Raúl Ferrari

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La socióloga feminista y asesora presidencial, Dora Barrancos, advirtió este miércoles que "la intolerancia social está creciendo en materia de violencia contra las mujeres" y sostuvo que el caso de la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo muestra que estos delitos no solo ocurren "en lugares periféricos", sino que pueden ocurrir "en cualquier lugar de nuestra sociedad"."Esta acción plantea que hay que sacar cualquier estructura mitológica de que eso solo ocurre en lugares periféricos, en grupos culturales muy desarraigados. Esto puede ocurrir en cualquier lugar de nuestra sociedad", señaló la también doctora en Historia por la Universidad Estatal de Campinas, sobre la violación de una joven de 20 años cometida el lunes durante la tarde por seis jóvenes en un auto estacionado en la calle Serrano al 1.300.En declaraciones a Télam, Barrancos sostuvo que se trató de "la intervención aparentemente de muchachones de clase media, o por lo menos de sectores que tienen alguna perspectiva inclusiva de vida"."Esta acción es del orden del ejercicio de la patrimonialidad más rotunda sobre los cuerpos femeninos", remarcó la asesora presidencial ad honorem desde enero del 2020, y continuó: "el dominio patriarcal, la exacerbación brutal y abyecta es de pervivencia en todo y cualquier sector social de nuestra sociedad".Además,, indicó la socióloga."Nos estamos enterando de esto porque ocurre aquí, en el medio de la ciudad, a pleno día, pero hay terribles acontecimientos que no tienen la misma posibilidad de ser visibilizados en muchos lugares", consideró.También detalló que existen "avances muy notables" en el abordaje de las violencias hacia mujeres."Sobre todo se ve que hemos avanzado por algo que ocurrió en este nefasto acontecimiento y es la alarma societal. En el contexto donde ocurría la brutalidad la gente intervino, actuó. Esto es una reacción muy positiva y esperanzadora", subrayó.Y sintetizó:Sobre el trabajo que viene llevando adelante el gobierno nacional en materia de violencias hacia las mujeres, Barrancos consideró que es "un trabajo difícil, tremendamente arduo porque nuestra sociedad tiene una malla imaginaria, patriarcal, y erradicarla cuesta muchísimo".Sin embargo se mostró en una "posición optimista" debido a "la emergencia de una nueva subjetividad en las mujeres más jóvenes con los Encuentros Nacionales de Mujeres, el Ni Una Menos y demás"."Hay ahí un camino en el que está labrando nuestro Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad una serie de políticas de intervención en materia de prevención", indicó.Sobre esto, sostuvo que "todo el sistema educativo tiene que volcarse a una educación precoz" en la que es "fundamental la prevención".Además, subrayó que "la prevención no está solamente en la irradiación rotunda de ESI (Educación Sexual Integral), sino en una modificación sustancial del modo curricular, de cómo se enseña y de la actitud de la masa docente que tiene un papel fundamental en la transformación de las actitudes, las conductas, sensibilidades de los grupos humanos a su cargo".A su vez, en vísperas del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Barrancos remarcó que "la batalla que tenemos cotidianamente todavía es erradicar las fórmulas patriarcales de nuestra convivencia" y aseguró que "ese es nuestro desafío"."Está habiendo un camino hacia una maduración de una subjetividad que efectivamente obstaculice y erradique las conductas patriarcales en la crianza, en la manifestación diaria de nuestra existencia", sostuvo., fue la pregunta con la que cerró la conversación la historiadora feminista.