Entre barbijos y papel picado, los estudiantes volvieron a clases en Buenos Aires

Kicillof abrió el ciclo lectivo en Buenos Aires con la a clases de más de 5 millones de niños

Foto: Eva Cabrera.

Entusiasmo, expectativas y protocolo

Foto: Eva Cabrera.

La partitaria fue clave

Sin burbujas, pero con cuidados

Un total deregresaron este miércoles a las aulas de las 19.604 escuelas de la provincia de Buenos Aires, con presencialidad plena y, en ese marco, el gobernadoraseguró que su administración, al inaugurar el ciclo lectivo en la Escuela Primaria N°6 “Martín Tornquist” del municipio de Punta Indio."Estamos inaugurando un ciclo lectivo con presencialidad; vamos a defender a la escuela pública de todo aquel que la ataque", dijo el mandatario al dejar inaugurado el ciclo lectivo bonaerense 2022, acompañado por la vicegobernadora,; el intendente interino de Punta Indio,; el director general de Cultura y Educación,; el administrador general de Vialidad,; y, en representación del Gobierno nacional, la secretaria de Educación,Luego, indicó que garantizar el regreso de alumnos y alumnas a las aulas "no fue gratis" y afirmó que. Por la tele se decía que la vacuna era mala, que había dudas, pero por suerte esa insensatez que dijeron en la provincia de Buenos Aires no la escuchamos"."Este es un año especial: vamos a iniciar el 2022 después de dos años recontra difíciles, donde un virus nos impidió muchísimas cosas", dijo Kicillof durante el acto en el que recalcó que "una de las cosas mas graves que nos impidió fue la presencialidad"., prometió el gobernador al inaugurar el ciclo lectivo.Por su parte, Sileoni señaló que "este es un año de presencialidad plena, un año del conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje, atreverse a enseñar y aprender".El sistema educativo bonaerense es el más grande del país y cuenta conHay en todo el territorioque se desempeñan enEn La Plata, por caso, el 100% de las instituciones educativas públicas de la ciudad volvieron a clases con presencialidad plena, lo que representa más de 200 mil alumnos de 410 establecimientos pedagógicos.Según informó la Municipalidad de La Plata se logró el inicio con plena presencialidad a partir de un trabajo articulado entre la Comuna, el Consejo Escolar y el Gobierno bonaerense.En un día de pleno sol, con el entusiasmo y la expectativa del reencuentro con los compañeros y docentes, niños y niñas de jardín, escuelas primarias y secundarias comenzaron las clases conpara mantener los cuidados por la pandemia.En la puerta de la escuela primaria número 10 de La Plata, Gonzalo Fiorentino, padre de niños de 1ro, 3ro y 6to grado, afirmó a Télam que sus hijosy destacó que "con alcohol en gel en las mochilas, barbijos puestos y ventilación creo que vamos a andar bien".También Gladys Ramírez, madre de un alumno de sexto grado y otro de primero de ese mismo colegio, señaló que sus hijos "están muy contentos de empezar", y se mostró, dijo a esta agencia Fausto, un niño que asiste a la escuela San Pedro Apóstol, de la zona de Parque Sicardi, en La Plata.Su madre, la abogada Rocío de Irureta, destacó laque siente por el paso de su hijo a la primaria y puso de relieve que la vuelta a la presencialidad completa le genera "felicidad".En tanto, Cintia Dellacasagrande, docente, contó que sus hijos Valentín (6) y Catalina (3) asisten al colegio y al jardín Santa Teresa de La Plata y se mostró "feliz" por el comienzo de clases. "en cuanto a presencialidad para que podamos lograr todo lo que nos proponemos", agregó."Deseo que tanto mis hijos como mis alumnos puedan tener un ciclo lectivo lleno de conocimientos, alegría y la contención que se merecen", afirmó.Ende la capital bonaerense se vieronde jóvenes que festejaban su último primer día de clases (UPD) cortando la calle desde la primera hora de la mañana, con pirotecnia y papel picado.Se trata de lay que tiñe de colores las inmediaciones de las escuelas en cada comienzo del ciclo lectivo.Días atrás, el Gobierno alcanzó un acuerdo salarial con los gremios docentes al aceptar elque permitió -por tercer año consecutivo- el comienzo de clases en la fecha pautada por calendario escolar y sin medidas de fuerza.En ese marco, la ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malec, destacó hoy que hace 3 años que las clases comienzan "en tiempo y forma" y que el inicio de clases "sin ningún paro en Buenos Aires no es una fórmula mágica", al subrayar el cierre de manera exitosa de las paritarias con los docentes.En igual sentido, Sileoni remarcó ante Télam que"Queremos que sea un año de presencialidad sostenida, que vaya hasta bien entrado diciembre para cumplir 190 días de clases", afirmó el titular de la cartera educativa y sostuvo que ello "exige condiciones como persistir en la vacunación" contra el coronavirus.Si bien para este nuevo ciclo lectivo, se exigirá el uso correcto dela todos los estudiantes, docentes y no docentes y se mantendrá el, en tanto que deberá garantizarse laA su vez, el Gobierno bonaerense incorporópara monitorear el aire en los espacios cerrados y proveerá de barbijos a las escuelas.Kicillof también se refirió a laen el distrito, a la que calificó como la "más grande de la historia de la provincia", y detalló "permite, aún con pandemia, volver a la presencialidad"."No nos vacunó el azar ni el destino, ni el cielo, nos vacunaron los vacunadores y vacunadoras de la provincia, nos cuidaron los médicos, enfermeros, junto con los maestros y maestras", agregó, tras lo cual pidió un aplauso para todos ellos.