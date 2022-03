Gómez Alcorta: "No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad"

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta remarcó la importancia de la Educación Sexual Integral. (Foto: Victoria Gesualdi)

"No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad,, afirmó que la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo "no se trata de un hecho aislado", afirmó que los responsables "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad", y remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es "clave" frente a este tipo de delitos."No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular", dijo la ministra en declaraciones a la TV Pública, al referirse a la violación de una chica de 20 años cometida por seis jóvenes en un auto estacionado el lunes por la tarde en la calle Serrano al 1.300, en el barrio de Palermo.Gómez Alcorta insistió que "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos", y agregó que al nombrarlos de esa manera, "pareciera que el problema está en algunos individuos que tienen algunos problemas, y no en la sociedad".En este sentido, sostuvo que se trata de prácticas que fueron "aprendidas"."Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos,", dijo.También habló de que existe una "lógica corporativa" entre los hombres, "donde quizás"."Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad", aseveró.Sobre el trabajo que realizan desde el Gobierno nacional, la ministra aclaró que "una sociedad marcada por esta matriz en dos años no se cambia"."Necesitamos más Ley Micaela, más presupuesto, que todos los gobiernos locales creen áreas de género y desaprender siglos de violencias", señaló.Y concluyó: "Esto llama primero a pensarnos entre todos y todas. Después, a trabajar más en la prevención, a darle importancia a la ESI. La ESI es clave porque nos enseña a las nenas y a los nenes en las escuelas".