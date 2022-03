#PrimerDíaDeClases



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este miércoles que su administración defenderá la escuela pública "de todo aquel que la ataque", al dejar inaugurado el ciclo lectivo, en el que más de 5 millones de alumnos y alumnas regresarán a las aulas, con presencialidad plena."Estamos inaugurando un ciclo lectivo con presencialidad; vamos a defender a la escuela pública de todo aquel que la ataque", dijo el gobernador al inaugurar el ciclo lectivo 2022 durante un acto en la localidad de Verónica, en el municipio de Punta Indio, tras lo cual indicó que garantizar el regreso de alumnos y alumnas a las aulas a la "no fue gratis"., aseveró.Kicillof formuló estos conceptos al dejar inaugurado el ciclo lectivo bonaerense 2022, acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, el intendente interino de Punta Indio, Leonardo Angueira; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el administrador general de Vialidad, Hernán Y Zurieta; y, en representación del Gobierno nacional, la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz."Este es un año especial: vamos a iniciar el 2022 después de dos años recontra difíciles, donde un virus nos impidió muchísimas cosas", dijo Kicillof durante el acto en el que recalcó que "una de las cosas mas graves que nos impidió fue la presencialidad"."Este año rompemos el maleficio de este maldito virus", prometió el gobernador al inaugurar el ciclo lectivo.Por su parte,El sistema educativo bonaerense es el más grande del país y cuenta con 678.814 alumnos de nivel inicial; 1.766.897 en primaria, 1.709.160 en secundaria, 276.610 en superior y 717.346 en otras modalidades.Hay en todo el territorio 430.000 docentes que se desempeñan en 5.154 jardines, 5.887 primarias, 4.689 secundarios, 562 espacios de educación superior y 3.312 instituciones de otro tipo.Días atrás, el Gobierno alcanzó uncon los gremios docentes, que permitió -por tercer año consecutivo- el comienzo de clases en la fecha pautada por calendario escolar y sin medidas de fuerza.En ese marco, los sindicatos del Frente de Unidad Docente aceptaron el aumento salarial del 41,8%.El martes, en declaraciones a Télam, Sileoni remarcó que el nuevo ciclo lectivo comienza en la fecha establecida y sin huelgas por parte de los sindicatos docentes, tras el acuerdo salarial alcanzado la semana pasada."Queremos que sea un año de presencialidad sostenida, que vaya hasta bien entrado diciembre para cumplir 190 días de clases", afirmó el titular de la cartera educativa en declaraciones a esta agencia y sostuvo que ello "exige condiciones como persistir en la vacunación" contra el coronavirus.Este miércoles, mediante la Resolución 173 publicada en el Boletín Oficial, se oficializó que el ciclo lectivo culminará el 23 de diciembre en el distrito.Si bien para este nuevo ciclo lectivo se eliminaron las "burbujas" en las escuelas, se exigirá el uso correcto del barbijo a todos los estudiantes, docentes y no docentes y se mantendrá el distancia social, en tanto que deberá garantizarse la ventilación cruzada en los establecimiento y la higiene regular de manos y de las instalaciones.A su vez, el Gobierno bonaerense incorporó 33.000 sensores de dióxido de carbono para monitorear el aire en los espacios cerrados y proveerá de barbijos a las escuelas.Kicillof también se refirió a la campaña de vacunación en el distrito, a la que calificó como la "más grande de la historia de la provincia", y detalló que hay 17 millones de bonaerenses vacunados con primera dosis."Una campaña que nos permite, aún con pandemia, volver a la presencialidad. No nos vacunó el azar ni el destino, ni el cielo, nos vacunaron los vacunadores y vacunadoras de la provincia, nos cuidaron los médicos, enfermeros, junto con los maestros y maestras", agregó, tras lo cual pidió un aplauso para todos ellos.