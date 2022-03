Efemérides del 2 de marzo

la historia al día VER VIDEO

1561 - FUNDACIÓN DE MENDOZA. En el valle andino de Huentata, el adelantado español Pedro del Castillo funda la ciudad de Mendoza, a la que llama Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, en alusión a la provincia de España de la que es oriundo.1943 - NACE LOU REED. Nace en el distrito neoyorquino de Brooklyn (Nueva York, EEUU) el músico y cantante estadounidense Lou Reed (Lewis Allen Reed), considerado el padre del rock alternativo. Fue líder del grupo The Velvet Underground.1959 - MILES DAVIS. El trompetista y compositor estadounidense Miles Davis comienza a grabar en la ciudad de Nueva York el disco Kind of blue, que con cuatro millones de copias se convertiría en el más vendido de la historia del jazz y una obra maestra de ese género musical.1962 - NACE BON JOVI. Nace en la ciudad de Perth Amboy (Nueva Jersey, EEUU) el músico, actor y productor discográfico Jon Bon Jovi (John Francis Bongiovi Jr.), líder y vocalista de la banda de rock Bon Jovi, con la que vendió más de 130 millones de discos.1967 - CÓMO SEDUCIR A UNA MUJER. Se estrena en Buenos Aires la película Cómo seducir a una mujer, dirigida por Ricardo Alventosa y en la que la actriz y cantante Nacha Guevara debutó en el cine. Formó parte de un elenco en el que se destacaban Fernanda Mistral y los humoristas uruguayos Raimundo Soto y Ricardo Espalter.1968 - NACE DANIEL CRAIG. Nace en la ciudad de Chester (Cheshire, Inglaterra) el actor británico Daniel Craig, reconocido por sus papeles en películas de acción. Personificó a James Bond en los últimos cuatro filmes de la saga del agente 007 “con licencia para matar”.1972 - MAURICIO POCHETTINO. Nace en la localidad santafesina de Murphy el ex futbolista y entrenador Mauricio Pochettino, actual técnico del Paris Saint Germain francés, considerado como uno de los mejores DT del mundo. Formó parte de la selección argentina campeona de la Copa América 1991. Surgió en Newell 's Old Boys y desarrolló la mayor parte de su carrera en el Real CD Español de Barcelona, del cual también fue técnico.1976 - NACE FLORENCIA DE LA V. Nace en la ciudad bonaerense de Monte Grande la actriz y comediante Florencia de la V (Florencia Trinidad), quien en 2010 logró cambiar legalmente su nombre de nacimiento y le fue otorgado un documento acorde a su identidad y expresión de género, uno de los primeros casos en los que se ejerció ese derecho en el país.1977 - NACE CHRIS MARTIN. Nace en la ciudad de Exeter (Devon, Inglaterra) el músico, compositor y cantante británico Chris Martin, líder de la banda de pop rock Coldplay. También es conocido por sus campañas en favor de acabar con el hambre en el mundo.1995 - SITIO YAHOO!. El taiwanés Jerry Yang y el estadounidense David Filo, estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford (EEUU), crean el sitio Yahoo!, uno de los medios pioneros en internet que ganó popularidad por su servicio de correo electrónico.El nombre es la abreviatura de la frase en inglés “Yet Another Hierarchical Officious Oracle” ("todavía otro oráculo jerárquico organizado").2002 - FALLECE TITO LECTOURE. A la edad de 65 años muere en Buenos Aires el empresario y promotor de boxeo Juan Carlos “Tito” Lectoure, quien fue propietario del estadio Luna Park de Buenos Aires, escenario de grandes espectáculos y veladas boxísticas.