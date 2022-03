Aseguran que "muchos focos de incendios aún permanecen activos" en Corrientes

“Siguen activos los focos en la zona de Colonia Carlos Pellegrini, Mercedes, y zonas de San Miguel” marcó Sergio Federovisky. Foto: Pepe Mateos.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, afirmó que "muchos focos de incendios están activos, aunque controlados" en la provincia de Corrientes y desmintió al gobernador Gustavo Valdés quien hoy aseguró "que gracias a dios ya no hay focos de fuego" en su discurso de esta mañana al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la legislatura provincial.En diálogo con Télam, Federovisky señaló que "muchos focos están activos, aunque controlados, pero no podemos decir que la cuestión terminó definitivamente", y aclaró que "no es nuestra intención dirimir en los medios de comunicación una controversia"."Para no correr riesgo el Ministerio de Ambiente decidió que permanezcan todos los medios aéreos y los brigadistas hasta la semana que viene como mínimo", dijo el funcionario y completó: "A medida que vayamos garantizando que el riesgo es nulo iremos retirando los brigadistas".Por su parte, Valdés aseguró esta mañana, en la apertura del período de sesiones ordinarias de la legislatura correntina, que "no quedan focos de incendios activos en la provincia" e hizo un análisis de la situación sobre los incendios rurales que consumieron el 11% de la superficie total de su provincia.Federovisky remarcó que “siguen activos los focos en la zona de Colonia Carlos Pellegrini, Mercedes, y zonas de San Miguel”, donde se instaló el campamento en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga -sobre la ruta 118- que visitó el presidente Alberto Fernández la semana pasada.“Hay situaciones de latencia, el fuego retrocedió”, dijo, "pero no podemos determinar que está anulado el riesgo. Vamos a mantener nuestra actividad hasta que no haya riesgo de rebrote”.El funcionario nacional apuntó que “hasta que no podamos determinar técnicamente la extinción de todos los focos ígneos no podemos estimar” cuándo concluirá la situación que está viviendo Corrientes.“El panorama es notablemente mejor que una semana atrás, se recuperó humedad y bajó la temperatura”, destacó.Según el informe diario elaborado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), continúan dos focos activos en Corrientes y los que se mantienen en Alvear II, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé II e Ituzaingó se mantienen "controlados".En Concepción, Alvear I, San Miguel, Carlos Pellegrini y General Paz los incendios fueron "contenidos". Por último, el organismo informó que los focos en Santo Tomé están "extinguidos".