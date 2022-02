Kevin pudo seguir la secundaria con la ayuda de las tutorías de verano

El adolescente recurrió a la iniciativa "Tutorías de Verano" para preparar las materias de secundaria. Foto: David Sánchez.

"El año pasado, en tercero, me llevé tres materias, debo cuatro de segundo, una previa de primero y necesitaba ayuda", cuenta Kevin. Foto: David Sánchez.

Foto: David Sánchez.

"Necesitaba ayuda", reconoció Kevin, un adolescente neuquino de 15 años que recurrió a lapara preparar las materias de secundaria y garantizar su continuidad educativa.Las tutorías se implementaron durante el receso escolar en la provincia Neuquén, en el marco del programa nacional "Volvé a la Escuela" y el provincial "Escuelas Neuquinas Abiertas", con el objetivo de acompañar trayectorias educativas y fortalecer el vínculo de los estudiantes de la provincia con las escuelas., contó el adolescente en diálogo con Télam.Kevin se sumó a la propuesta de las, en el barrio Valentina Sur, uno de los puntos designados por Escuelas Neuquinas Abiertas para llevar a cabo la línea de proyecto financiada por "Volvé a la Escuela"."Acá me ayudaron un montón", se entusiasmó Kevin sobre el acompañamiento pedagógico que recibió, y agregó con alegría: "ya rendí Biología de segundo y Automotor de tercero y las saqué".Si las tutorías se renuevan durante el ciclo lectivo, a Kevin le "gustaría seguir viniendo, pero dependerá de los horarios de la escuela", y también se mostró ansioso por el inicio de clases: "tengo muchas ganas de volver a la EPET (Escuela Provincial de Enseñanza Técnica) N° 17, me gustan los talleres", expresó.El adolescente contó que los últimos dos años no fueron fáciles para él y su familia: ""Nos complicó a mi hermana (de 17 años) y a mí para poder participar de las clases virtuales, porque no teníamos wifi ni nada, así que ese año no pudimos hacer nada", explicó.A pesar de no haber podido cumplir con todas las tareas que los docentes le indicaban desde la plataforma virtual Lazo, pudo pasar de año: "En el 2021 nos hicieron hacer un trabajo práctico integrador en el que me fue bien porque aprobé, sólo me faltaron los talleres".Kevin, que se imagina a futuro trabajando en una empresa de servicios petroleros, resaltó la importancia de volver a la presencialidad, porque "la virtualidad no es lo mismo, no aprendés bien, no le podés preguntar tanto al profe, estoy esperando volver a la escuela", concluyó.Para preparar el regreso, contó con el apoyo de las "Tutorías de Verano" que se realizaron desde el 10 de enero al 10 de febrero en 23 instituciones educativas y en tres organizaciones sociales de la provincia.Según informó el gobierno neuquino, 230 docentes y más de 3.500 estudiantes participaron de esta línea socioeducativa.