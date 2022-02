Ramírez: "La presencia del Presidente es un gran reconocimiento al sistema educativo riojano"

El ministro Ariel Ramírez indicó que la provincia realiza inversiones en estructuras edilicias por más de 30 millones de pesos.

"Para garantizar la presencialidad plena en las escuelas, hemos triplicado los elementos de bioseguridad", afirmó Ramírez.

El ministro de Educación de La Rioja, Ariel Ramírez, quien este miércoles será una de las autoridades provinciales que recibirá al presidente Alberto Fernández para dar inicio al ciclo lectivo 2022, destacó las inversiones en infraestructura escolar, que este año permitirán avanzar en la ampliación y construcción de una decena de escuelas.-Marca un gran reconocimiento a nuestro sistema educativo, a la gestión del gobernador Ricardo Quintela. Va a ser un hecho relevante, trascendente, histórico tener este acto de apertura de ciclo no solo en la provincia sino en el país, y además tenerlo al ministro (nacional) de Educación, Jaime Perczyk, con todo su gabinete.-Días atrás hemos estado con el gobernador y el ministro Perczyk con la intención de profundizar una de las líneas estratégicas para nuestra provincia, que hace mucho tiempo no se daba: la inversión en infraestructura escolar. A fines de 2021 hemos licitado dos establecimientos educativos, uno en el Departamento Facundo Quiroga y otro en la localidad de Malligasta; una ampliación del Centro Polivalente de Arte "E.Guzmán Loza", en la ciudad de La Rioja. Se trata de inversiones por más de 30 millones de pesos.Con el gobernador estos días hicimos las gestiones en Buenos Aires, de las cuales saldrán cuatro escuelas nuevas para la provincia: en Anjullón, Ulapes, un jardín más a los 6 que estamos construyendo en la capital, y una escuela primaria para el Barrio Francisco Primero. Además está el anuncio días atrás del Presidente en relación (a la construcción) de nuevas escuelas técnicas para la provincia.-Son casi 74.000 libros y bibliografía para el sistema educativo, los cuales se sumarán a los 50.000 manuales que estamos diseñando y trabajando en la provincia. Además estamos trabajando muy fuerte en la presencialidad cuidada.-Hemos presentado en Nación nuestras innovaciones educativas en todos los niveles y modalidades. Estamos trabajando en un robot social con inteligencia artificial para el nivel inicial, completando el Programa "Rosario Vera Peñaloza" para el nivel primario, y trabajando con un maletín informático para nuestras 400 escuelas rurales. Por otrar parte, estamos generando un fuerte vínculo de nuestras escuelas técnicas con el mundo del trabajo y la producción.-Tenemos dos programas importantes. Uno es propio y diré que son sólo dos provincias en el país que lo tienen.Este año y el que viene completamos todo el nivel. Cada estudiante y cada docente tendrá una computadora con un piso tecnológico, con una plataforma de gestión educativa para trabajar con la familia y con todas nuestras escuelas conectadas.El otro programa es el Conectar Igualdad. Ya lo estamos entregando en forma simultánea en toda la provincia. Es un programa articulado con la Nación, que nos permite equipar a todos los alumnos de nuestras escuelas secundarias. Así, La Rioja va a ser una de las provincias que va a tener mayor incorporación de nuevas tecnologías e innovación en el sistema educativo.-Junto al ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, triplicamos los elementos de bioseguridad. Como todos los años vamos a entregar más de 120.000 kits para la totalidad de los integrantes de la comunidad educativa. Propiciaremos una escuela que garantice el trabajo y el desarrollo de la práctica educativa, el aprendizaje. Vamos a seguir fortaleciendo la ventilación, el uso del barbijo, la readecuación de los espacios a la vez que el Gobierno de la provincia puso todo el sistema sanitario a disposición para que la comunidad educativa pueda cumplir el esquema de todas las vacunas, no solo contra la Covid-19.-Todos, Volver a la Escuela, Acompañar, Fines, trabajamos el programa Parlamentos Juveniles, el programa Participar, el programa que fortalece el plan de lectura (Libros para Aprender), el Progresar. En virtualidad del 100% en plena pandemia fuimos una de las dos provincias que han aplicado todos los programas. Incluso realizamos las olimpíadas de matemáticas, fortalecíamos los clubes de ciencias que en muchos lugares por falta de conectividad no pudieron avanzar. En La Rioja sí.-Desde que comenzamos la presencialidad el año pasado, profundizamos el programa Acompañar. Una vez identificado el chico que estuvo fuera del sistema educativo por dificultades de conectividad o cualquier otro aspecto social, nosotros con una maestra tutora hacemos un abordaje integral sobre el estudiante, no solo a nivel educativo sino también a nivel social para reincorporarlo al sistema educativo.