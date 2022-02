Docentes y alumnos adultos de primaria superaron la brecha digital para seguir estudiando

Las maestras Eleonora y Natalia, con tres de sus aplicados alumnos. (Foto: Sebastián Granata)

María (19) es madre de una nena de un año y medio y espera otro hijo para junio. Este año termina la escuela primaria y su objetivo es ingresar de inmediato a la secundaria. (Foto: Sebastián Granata)

Ester Gomez (68) y Oscar Esquivel (67) comienzan a cursar cuarto grado. (Foto: Sebastián Granata)

Un grupo de maestras y de alumnos de una escuela primaria nocturna para adultos de Rosario, logró mantener el vínculo con esa institución para seguir estudiando a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia y la brecha digital; y ahora retoman las clases, dicen, "con más ganas que nunca".Se trata de la, ubicada en el barrio Cristalería de esa ciudad. Allí las maestras Natalia Delmoro y Eleonora Erbetta, resumen la hazaña de mantener a los alumnos estudiando en pandemia:"En la escuela primaria nocturna nos encontramos con realidades muy distintas a una primaria diurna, nuestros alumnos adultos tienen una brecha digital que tuvimos que superar para que sigan aprendiendo cuando la presencialidad no estaba permitida", señala Eleonora.Sin la posibilidad de utilizar correo electrónico, archivos digitales, plataformas de educación online o reuniones por Zoom,en papel específicamente diseñados para la educación de adultos.Y a pesar de que no era nuestra obligación ni la de ellos, les entregábamos cuadernillos para estudiar en casa", rememora Eleonora."A los pocos días, porque imaginate que ellos están aprendiendo a leer recién y son grandes por lo que la relación con la tecnología no es la mejor", completa Natalia.En ese sentido, la alumna Ester Gomez (68 años), quien se encuentra cursando el 4° año de la primaria, cuenta que, "a pesar de los retos de mis hijas, me escapaba durante la pandemia para ir a la escuela a retirar los cuadernillos que nos daban las maestras"."Las ganas de seguir aprendiendo, de avanzar para recibirme y poder arrancar la secundaria eran más fuertes que el miedo", asegura Ester, queHoy se siente orgullosa de poder leer lo que dice la tele o los carteles de los colectivos y comenzó a disfrutar poco a poco de la lectura.La historia se asimila a la de Oscar Esquivel,"Me doy cuenta de que aprender a leer y escribir en la escuela me abrió la cabeza", destaca. Sin embargo, reconoce que "cursar desde nuestra casa no fue lo mismo, complicó mucho el aprendizaje porque no es lo mismo tener a las maestras al lado para consultarles y para corregir".Maria Brito, una joven de 19 años, estudiante del último año de primaria coincide en que "la pandemia fue un corte que hizo todo más difícil y nos atrasó los estudios. Espero que no vuelva a pasar y que podamos terminar.y poder darle un futuro a mis hijos", enfatiza.María es madre de una nena de un año y medio y espera otro hijo para junio, estudiar en pandemia no fue fácil, sobre todo cuando no pudo llevar a su hija al aula debido a las restricciones sanitarias, pero aun así continuó esforzándose con la ayuda de sus maestras."Por las adversidades de sus vidas no pudieron tener su momento para ellos, para algo personal, por esoque la pandemia les sacó", explica la maestra Eleonora.En ese sentido, considera que "la pandemia fue una barrera para aprender en su caso", pero aseguró que "los alumnos tienen tanto deseo y nosotros también que pudimos seguir adelante con sus trayectorias educativas".