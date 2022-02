Sofía logró mejorar su lectura y escritura y cuenta las horas para volver a la escuela

Foto: Emilio Rapetti

"Sí, lo logré", lanza con entusiasmo Sofía Nahir Suárez, quien durante el tórrido verano santiagueño participó en "Volvé a la Escuela", el programa nacional que al momento logró revincular a la mitad del millón de alumnos de todo el país que vieron interrumpido su contacto con el sistema educativo por la pandemia, como principal causa.Sofía (9 años) dice estar "muy contenta" por el inminente inicio del ciclo lectivo, y en particular la vuelta a la presencialidad plena, en Santiago del Estero. Sabe que será su oportunidad para reencontrarse con sus compañeros y poner en práctica los conocimientos que adquirió gracias a su esfuerzo y dedicación, y al acompañamiento de su familia y herramientas pedagógicas y didácticas del "Volvé a la Escuela"."Estoy muy contenta de volver a la normalidad, estar como estábamos antes y no tener clases virtuales, porque me gusta estar con la 'seño' y jugar con todos mis compañeros", relata Sofía a Télam.Hasta agosto pasado, Sofía vivía en Tucumán, donde perdió la conexión con su educación por las dificultades que se le presentaron con la virtualidad."Estaba todo mal, pero ahora que vine aquí a Santiago (está) todo bien", señala Sofía y comenta que durante diciembre, enero y primeros días de Febrero "vine a clases de apoyo" a través del programa nacional, que fue implementado en el mismo edificio escolar al que concurre, la Escuela Nº 1049 "Dr. Horacio G. Rava"."Yo no sabía matemáticas, no sabía leer, ni escribir bien, ni sumar, ni restar, casi nada y ahora que vine aquí mejoró todo: puedo escribir y leer", comenta. Y agrega: "Yo creía que no iba a poder, hasta que un día cuando vine a esta escuela, pensé que, si iba a poder y si lo logré".Tras las clases de apoyo, a mediados de febrero inició su "recuperatorio", por el cual volvió al aula, a ver a algunos de sus compañeros y a su maestra Lorena Sayago, quien dice a Télam que Sofía tuvo un gran avance en todo este proceso de revinculación y recuperación de contenidos, ya que aprovechó y adoptó todas las herramientas pedagógicas que se le brindaron, por lo que pasará a 4 grado."Mi papá y mi abuela me han ayudado, todos me ayudaron, me han apoyado, me decían que debía hacer la tarea, ir a las clases de apoyo", señala, quien rememora: "Mi papá me traía a la escuela y cuando él no podía porque tenía que ir a trabajar me traía mi abuela".Sofía vive en un barrio de la ciudad Capital de Santiago del Estero, con su papá quien trabaja en el campo en servicios de siembra, por lo que cuando él no está su abuela Elizabeth y bisabuela Nélida la ayudan y cuidan de ella.Ella cuenta que cuando estuvo en Tucumán recibía burlas de sus compañeros por "no saber leer" en aquel tiempo. Ahora que aprendió, cuenta que ayuda a otros chicos a realizar sus tareas y estudiar. "Yo los (sic) hablo para que se concentren y les digo que sí pueden avanzar", enfatiza.Sofía es una de las 30.000 estudiantes a quien impacta "Volvé a la Escuela", un programa nacional que se implementa en Santiago del Estero en unos 220 centros a los cuales los niños, niñas y adolescentes acuden para recuperar el vínculo con la escuela pública, interrumpido de manera total o parcial, especialmente por la pandemia.A través de este programa, en la provincia los docentes vienen trabajando desde el año pasado en una estrategia de casa por casa para identificar a quienes necesitan un acompañamiento escolar o bien fueron desvinculados y volverlos a insertar en el ámbito escolar.