Leonel, Braian y Damián, tres alumnos que ayudan a adecuar su escuela contra la Covid

Foto: Diego Izquierdo

"Siempre que se pueda ayudar, ya sea en la construcción de una aula, en algún trabajo de pintura, nosotros estamos" Leonel Schroeder

Leonel Schroeder, estudiante de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica 1 de Mar del Plata. Foto: Diego Izquierdo

"Tratamos de que los futuros alumnos puedan tener más espacio y ayudamos en la ampliación, para garantizar el distanciamiento" Braian Vizgarra

Brian Vizgarra, estudiante de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica 1 de Mar del Plata. Foto: Diego Izquierdo

Cierto hartazgo con el esquema de burbujas de 2021, dificultades para avanzar al día con las actividades que seguían siendo virtuales y sobre todo muchas ganas de recuperar la dinámica de cursada con todos los compañeros y realizar alguna pasantía. Estas son las principales razones por las cuales un grupo de estudiantes del último año de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica 1 (Esmet) de Mar del Plata esperan con expectativas el inicio de las clases del próximo miércoles.En el caso de algunos alumnos, incluso, el entusiasmo con el regreso a la escuela es tan grande que decidieron hacerlo desde enero, aunque no para estudiar sino para ayudar a poner a punto las instalaciones y garantizar que pueda cumplirse el distanciamiento y la ventilación.Leonel Schroeder (18), estudiante del último año de la Esmet, confía en recuperar las prácticas en talleres, que se vieron truncadas en gran medida en quinto y sexto a causa de la pandemia."Son los años en que más prácticas hay pero por la pandemia fueron casi imposibles, y el año pasado retomamos con burbujas pero no era lo mismo", explica en diálogo con Télam.Braian Vizgarra (18), quien también cursa séptimo, asegura que "el classroom (aula virtual, en castellano) no es lo mismo que estar de modo presencial porque el nivel de exigencia es distinto". "A nivel social también se siente -agrega- porque no es lo mismo hablar con un profesor cara a cara que por computadora".En la misma línea, Damián Fregocini (18) opina que "el año virtual fue quizás más fácil en cuanto al nivel porque, más allá del esfuerzo de los profesores, es complicado mantener la exigencia pareja, y eso puede perjudicar a los estudiantes".En los tres casos, coinciden además en el entusiasmo por volver a poner en marcha el instrumental con el que fabricaban desde dulces hasta cerveza antes de la pandemia, y retomar los cultivos hidropónicos que realizaban en el último piso de la escuela.También comparten las expectativas en poder participar en alguna de las pasantías que la Esmet realiza desde hace años con empresas, en especial del rubro alimenticio, la especialización que obtienen los estudiantes.Vizgarra espera poder recuperar el espacio de prácticas y acercarse -dice- "al mundo laboral a través de alguna pasantía"."Nos venimos preparando desde el primer año para este momento. Tenemos expectativa de dar lo mejor y llevar lo que es la teoría a la práctica", señala. Y cuenta que su interés apunta hacia "el área de control de calidad".Fregocini, por su parte, tiene expectativas en participar también en alguna práctica profesional y "seguir estudiando algo que tenga que ver con nutrición, porque acá en la escuela se enseña mucha química y está muy vinculado", dice.Schroeder deja en claro que no se trata solo de estudio, sino también de recuperar los vínculos: "Pasamos de estar de 7 a 18 acá adentro a vernos por zoom o vernos por grupos, y que quizás tus mejores amigos quedaran en otra burbuja. Es por eso que queremos volver ya todos juntos".En sus casos, a las ganas por regresar a la presencialidad sumaron su tiempo de vacaciones y sus brazos, y desde enero empezaron a ir a la sede de la escuela, ubicada en Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen, para dar una mano su director, Manuel Paz, en las tareas de refacción y la construcción de nuevos espacios."Tratamos de que los futuros alumnos puedan tener más espacio y ayudamos en la ampliación, para garantizar el distanciamiento", explica Braian."Siempre que se pueda ayudar, ya sea en la construcción de una aula, en algún trabajo de pintura, nosotros estamos, por el compromiso con Manuel y por el sentido de pertenencia con esta escuela en la que siempre pasábamos casi más tiempo que en nuestra casa", confirma Schroeder.