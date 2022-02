Trece muertos en el naufragio de un barco turístico en Vietnam

Al menos 13 personas murieron y otras cuatro desaparecieron en el naufragio de un barco turístico frente a la costa de Hoi An, antigua ciudad vietnamita declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, anunció un responsable local del Partido Comunista.



El barco, que transportaba a 39 turistas locales y miembros de la tripulación, naufragó a causa del mal tiempo cuando regresaba a Hoi An desde la isla principal del archipiélago de Cu Lao Cham, un lugar turístico muy apreciado por los buceadores y los amantes de los deportes acuáticos.



Las operaciones de rescate se suspendieron por la noche, explicó el jefe local del Partido Comunista, Nguyen Sinh, según consignó la agencia de noticias AFP.



"No podemos hacer nada más, está demasiado oscuro", indicó Sinh, quien precisó que algunos sobrevivientes estaban recibiendo atención médica y dijo que se iniciaría una investigación sobre el accidente.



"Mañana por la mañana reanudaremos la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas", añadió.



Según un guardia fronterizo de la región, dos niños se encuentran entre los desaparecidos y "las posibilidades de encontrarlos vivos son escasas", debido al mal tiempo que reina desde hace unos días con fuertes vientos y grandes olas.