Betiana Rossi fue encontrada sana y salva cerca del puerto de Escobar

La Policía bonaerense encontró este sábado sana y salva a Betiana Rossi, quien estaba desaparecida desde el pasado 7 de febrero cuando salió de su casa en el barrio porteño de Villa Real, luego de un operativo policial en el partido de Escobar tras el alerta de un vecino, informaron fuentes policiales y judiciales.



La mujer de 38 años, fue hallada esta mañana en unas cabañas en construcción ubicadas en un camino interisleño, cerca del puerto de Escobar, luego del llamado de una persona que alertó que una mujer que no conocía se refugiaba en el lugar.



Con este dato, personal del destacamento de Islas comenzó una investigación en el lugar, hasta que encontró a la mujer, que fue reconocida como Betiana, aunque indicaron que llevaba otra vestimenta y que se la notaba desmejorada.



Al respecto, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo al canal de noticias C5N: "El viernes sabíamos, por la experiencia, que este fin de semana largo, con el movimiento de personas, la íbamos a encontrar".



"Los efectivos de destacamento isleño pudieron encontrarla en un bosquecito por el dato de un vecino y en principio se confirma la identidad, pero hasta que no tengamos la confirmación judicial vamos a esperar, pero sabemos que es ella y por eso destaco el trabajo del personal policial", agregó el ministro.



Asimismo, Berni indicó que si bien no hubo rastros de la mujer en los últimos días, tenían "la seguridad de que estaba en la provincia, ya que no había pasado nada grave".



"No llama la atención que se haya movido hasta esa zona (ya que la última vez que se la vio fue en Tres de Febrero, a unos 58 kilómetros), es parte de lo que esperábamos teniendo en cuenta el territorio de la provincia, que además tiene 17 millones de personas circulando", manifestó.



Finalmente, Berni dijo que Betiana "se movió en esa zona en los últimos días", que es fácil poder seguir a personas que tienen antecedentes criminales, pero "cuando no los tiene, como en el caso de esta mujer, es muy difícil seguir el rastro".



Martín, hermano de la mujer, aseguró en declaraciones a C5N: "Sentía que estaba viva, no tengo palabras de agradecimiento. La quiero ver y después no tengo problema de hablar, estoy muy feliz, es un gran día".



Desaparición y búsqueda

Todo se inició hace 19 días, cuando Betiana, que es mamá de tres hijos adolescentes, salió de su casa luego de una discusión con su actual pareja y dijo que iba a caminar.



Recién cuatro días después, cuando el caso se tornó mediático, la fiscalía porteña comenzó a acelerar la búsqueda de las cámaras de seguridad de la zona, y así fue como se encontró el último rastro en inmediaciones de la estación de trenes de Saenz Peña, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, a muy pocas cuadras de su casa.



Tras días de búsqueda en la zona, la Policía de la Ciudad, junto a la bonaerense y la Federal, rastrillaron la zona, hasta que hallaron las pertenencias de la mujer en un descampado que divide las localidades de Saenz Peña y Villa Raffo.



Durante dos días se recorrió el predio lindero a la estación ferroviaria, incluso con perros adiestrados en la búsqueda de personas y restos, y no encontraron ningún elemento que les hiciera pensar que algo había pasado.



Incluso, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos a quienes aporten datos sobre el paradero de Betiana, que era buscada por todas las fuerzas del país en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).



Por otra parte, las fuentes explicaron que con el avance de la investigación, se esclareció que en realidad Betiana no renunció a su trabajo como habían informado sus familiares, si no que la echaron de la entidad bancaria en la que trabajaba.



Por ello, la Justicia porteña trabajaba en varias líneas de investigación, que ahora serán corroboradas con Betiana, luego de que pase por todas los estudios de rigor, tanto clínicos como psicológicos, explicaron fuentes judiciales.



Esta tarde, la mujer todavía se encontraba en el destacamento policial de Escobar, donde será revisada por personal médico, y luego será trasladada a la Ciudad de Buenos Aires, donde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 a cargo del fiscal Marcelo Retes, lleva adelante la causa por "averiguación de paradero".