Resisten la entrega de una histórica escuela de sordomundos para el Distrito del Vino

Colegio de educación especial para sordomudos Bartolomé Ayrolo (Foto Captura Street view)

La comunidad de la, en el barrio porteño de Villa Devoto, se congregó el viernes en el establecimiento para rechazar la cesión del edificio escolar, que data de, al proyecto que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que apunta a potenciar la actividad vitivinícola en el distrito.Alumnos, docentes, padres y madres se reunieron en la puerta del edificio situado en la avenida Lincoln al 4300 en el marco de una convocatoria que impulsaron tras conocer que las autoridades de ladebían entregar las llaves del edificio conocido en el barrio como, donde desarrollaban actividades vinculadas a la tarea docente.La escuela a la que asisten estudiantes de los nivelesy de, concentra el dictado de las clases en un edificio contiguo que tiene, en tanto que mantiene parte de sus tareas, sobre todo las reuniones de maestros y las tareas administrativas, en el Palacio.En ese antiguo edificio, funcionóy también durante décadas existió un internado. No obstante, los docentes contaron a Télam queel edificio comenzó a deteriorarse yUna de las docentes presentes en la manifestación, que prefirió no dar su nombre, contó que en el segundo semestre del año pasado se presentaron en el Palacio varios, acompañados por contingentes de personas, para realizar recorridas."Nos pusimos muy contentos porque", precisó en referencia al plan del Gobierno porteño de ejecutar sobre un polígono que abarca a los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal para desarrollar un polo de difusión de la industria vitivinícola.El proyecto, aprobado por ley a finales del 2021 en la Legislatura porteña, prevé la creación de un Museo del Vino, el cual, de acuerdo a lo que especulan los vecinos de Villa Devoto y desde la escuela, se instalará en el Palacio Ceci."Este edificio tiene mucho valor porque", destacó un maestro y adelantó que el miércoles volverán a concentrarse en la puertas de la escuela.Por su parte, la legisladora del Frente de Todosy señaló que "vamos a abrazar a esta escuela para que no se lleve adelante este".