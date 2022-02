Más de 5 millones de niños perdieron a sus padres o cuidadores en la pandemia

Foto: AFP

Alrededor dealrededor delperdieron a uno de sus padres o cuidadores en los primeros 19 meses de la pandemia, y ense reportaronafectados, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet.El estudio sobre "Estimaciones mínimas mundiales, regionales y nacionales de niños afectados por la orfandad asociada a la Covid-19 y la muerte del cuidador" se basó enSusan Hillis, investigadora de la Universidad de Oxford y autora principal del estudio, señaló que "los niños están sufriendo inmensamente ahora, y necesitan nuestra ayuda", informó, por su parte, la web de The New York Times.Tomando como base un estudio original realizado con los datos del 1 de marzo de 2020 al 20 de abril de 2021, se actualizó la información de mortalidad teniendo en cuenta la, la actualización de los datos de fallecidos y laTambién se incluyó unLaes definida como la muerte de uno o ambos padres y/o cuidadores, y el estudio también incluyó datos de la orfandad secundaria, como la pérdida de abuelos o convivientes.Usando cifras actualizadas sobre las muertes relacionadas con coronavirus, los investigadores calcularon queMientras tanto, con el estudio actualizado y el total de los 20 meses estudiados, se concluyó que un mínimo de 3.367.000 niños son huérfanos, 3.550.000 perdieron a alguno de sus cuidadores primarios -madres, padres o tutores- y un adicional de 1.650.300 de niños experimentaron la muerte de cuidadores secundarios, como abuelos o convivientes.De esta forma, el número de niños que perdieron a uno o dos de sus padres se ubicó en, al menos, 5.200.300, excediendo el número de 5 millones de muertes por coronavirus reportadas en octubre.Esto demostró que,Los niños fueron agrupados por edades -0 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 17 años- y, según el estudio publicado este jueves.El estudio también advirtió que dos de cada tres niños huérfanos tienen entre 10 y 17 años, siendo éste el rango de niños más afectado a nivel global., señaló en un comunicado Lorraine Sherr, profesora del University College London, coautora del estudio.Por otra parte, investigadores advirtieron que estos niños podrían sufrir un mayor riesgo de pobreza, abuso y/o sexual, problemas de salud mental, estrés, suicidio, abandono de escuela, entre otros.Los investigadores también remarcaron que