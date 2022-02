Este viernes comienza la segunda edición de la "Noche de las Vacunas"

La idea es poner en un contexto festivo la posibilidad de vacunarse. Foto: Alejandro Moritz.

El Gobierno bonaerense realiza hoy la segunda edición de "La Noche de las Vacunas", bajo el lema "Carnaval de Cuidados: La Noche de las Vacunas 2", tras el éxito de la primera edición en la que se logró la aplicación de más de 26.000 dosis en cuatro horas.Junto al Instituto Cultural de Provincia de Buenos Aires, la cartera sanitaria bonaerense dispondrá más de 130 postas sanitarias fijas e itinerantes en todo la provincia, las cuales funcionarán hoy viernes desde las 20, y hasta la medianoche.A esto se sumarán postas itinerantes en los lugares donde se lleven a cabo los corsos en los distintos municipios, durante los días de feriado de Carnaval."Hay que decir que podemos tener un carnaval, podemos festejar, podemos juntarnos que podemos celebrar porque estamos vacunados", dijo hoy subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, en diálogo con Radio Nacional, quien detalló como será la Noche de las Vacunas 2.La funcionaria consideró que el evento se realiza con la llegada del Carnaval porque "hay que poner la vacuna en este contexto, y porque vacunarse hoy es una fiesta", al tiempo que destacó que unas "26.700 personas se vacunaron en esas cuatro horas en la primera edición y 10 mil iniciaron su esquema"."Son personas que por algún motivo, complicaciones de la vida cotidiana, no podían iniciar su esquema o ir (a algún centro de vacunación) en el horario habitual de vacunación, por eso lo estamos repitiendo esta noche, junto con el inicio del carnaval", comentó.También, la funcionaria precisó que "Argentina, así como la provincia de Buenos Aires, está dentro de los países con mayor vacunación en el mundo y eso es para celebrar".Durante la primera edición, la Provincia logró iniciar miles de esquemas de vacunación. Ahora, redobla la propuesta reforzando el concepto de disfrute asociado al cuidado, en una jornada a la par de los Carnavales de la Provincia 2022.Para ello, se aplicarán de manera libre y federal todas las dosis: primera, segunda, tercera y de refuerzo. Las postas sanitarias se emplazarán esta noche en lugares centrales donde participarán corsos, murgas, bandas en vivo y números artísticos.Algunos de esos puntos son La Plata, ciudad donde se realizará la apertura del fin de semana de carnaval; Hurlingham; Lomas de Zamora; Quilmes; el Museo Mar, de Mar del Plata; Villa Gesell; San Vicente; General Rodríguez; Las Flores; Carmen de Areco y Berisso, entre otros."¡Corsos, murgas y vacuna! Este viernes el finde de carnaval arranca con La Noche De Las Vacunas 2. Podes iniciar, completar o reforzar tu esquema en más de 130 postas. ¡En la provincia de Buenos Aires (@BAProvincia) tenemos Un Carnaval De Cuidados!", apuntó al respecto el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en su cuenta de Twitter.Es este marco, al ser consultada sobre si estamos atravesando el final de la pandemia de coronavirus, Ceriani advirtió que "decir que la pandemia terminó es difícil porque todavía quedan países que no tienen acceso a la vacuna, eso hace que ningún país pueda asegurar que la pandemia terminó pero si podemos decir que estamos cerca del fin de la pandemia como la conocimos"."Nos queda un pequeño esfuerzo en estos meses con la llegada de las clases y la llegada de las temperaturas más bajas, de cuidarnos pero si atravesamos estos dos o tres meses de una manera tranquila, estamos más cerca de finalizar la pandemia tal como la conocimos en estos dos años", remarcó.Al igual que en la cita anterior, durante La Noche de las Vacunas 2 podrán vacunarse no solo los bonaerenses sino también los visitantes de otras jurisdicciones.Para más información sobre las postas de La Noche de Las Vacunas, hacer click en este enlace.