Estrategia de vacunación para Covid, eje de la gira de Vizzotti en Reino Unido

"Hemos generado mucha confianza sobre todo en el equipo de Salud", dijo Vizzotti.

En conferencia con la @opsoms diserté sobre los avances en la transferencia de tecnología para la producción de vacunas ARNm en el país, desafío para el que Argentina y Brasil fueron elegidos en octubre, ampliándose hoy a otros países de diferentes regiones. pic.twitter.com/PvBOLYTnVt — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) February 24, 2022

"El Reino Unido ha apoyado mucho a la Argentina; hemos generado mucha confianza sobre todo en el equipo de Salud". Carla Vizzotti

La ministra de Salud,, mantendrá este viernes un encuentro con su homólogo británico, en el cierre de su gira por el Reino Unido, en la que dialogarán sobre la estrategia de vacunación contra el coronavirus en la Argentina y analizarán temas como la resistencia antimicrobiana, una preocupación de las autoridades sanitarias que se aceleró durante la pandemia por el uso inadecuado de antibióticos.Vizzotti fue invitada por la Embajada británica en la Argentina y la Red de Ciencia e Innovación de Reino Unido para una visita que incluyó reuniones de seguimiento del trabajo iniciado el año pasado sobre transferencia tecnológica para la producción deSobre su encuentro con Javid, aseguró en una entrevista en Londres con Télam que "en la reunión con el Ministro (en el marco) del G20 pusimos en común la colaboración y el paralelismo que tuvimos en relación a la campaña de vacunación" y destacó que "el Reino Unido ha apoyado mucho a la Argentina;".La Ministra remarcó que otro eje de la reunión será "la resistencia antimicrobiana, algo que no se ve tanto pero va a traer problemas", en relación al uso inadecuado de antibióticos que "se aceleró" durante la pandemia de coronavirus y es una preocupación para las autoridades de salud.En ese punto, sostuvo que "se acortaron" mucho los tiempos y enfatizó "la urgencia de generar acciones concretas en relación al uso adecuado de antimicrobianos", una iniciativa conocida como Una Salud (One Health) en la que en la Argentina están involucrados el Instituto Malbrán, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Vizzotti se refirió también al rol de Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (CoNaCRA), que reúne a todas esas instituciones y que está trabajando en recomendaciones y con acciones concretas de vigilancia junto a las provincias para no utilizar innecesariamente antimicrobianos, es decir sin indicación médica.Así que este desafío involucra acciones concretas del Estado, pero también una campaña de comunicación y entrenamiento al equipo de salud para que nos indique cuando corresponda", detalló.Durante su gira, en la que también participan la jefa de Gabinete, Sonia Tarragona, y la coordinadora de Uso Apropiado de Antimicrobianos, Laura Barcelona, la Ministra mantuvo un encuentro con funcionarios del Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido, con quienes intercambió experiencias sobre la campaña de vacunación contra la Covid-19 y abordó temas vinculados a la salud mental.También se reunión con, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y epidemiólogo consultor del Public Health England.Vizzotti destacó el calendario de vacunación del Reino Unido, la fortaleza de su programa Inmunizaciones y su estrategia de vacunación contra el meningococo."Nos reunimos además con el NICE, que es el Centro de Calidad y Excelencia del Reino Unido, que tiene 23 años de trayectoria y acordamos trabajar en conjunto para que ellos nos puedan dar asesoramiento técnico en la evaluación de nuevas tecnologías y la formulación de guías clínicas. Trabajamos mucho en esos ejes más allá de la pandemia", agregó.Por otro lado, destacó la reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que anunció este miércoles el lanzamiento de un nuevo centro global de capacitación para asistir a países de bajos recursos -entre ellos la Argentina- en la producción de medicamentos biológicos con tecnología de ARN mensajero como la usada en vacunas contra el coronavirus, en la que participó como disertante de manera virtual.En ese encuentro, encabezado por el director de la OMS,, se anunciaron receptores adicionales en Asia y América Latina para la transferencia de tecnología de vacunas de ARNm.De hecho, la compañía biofarmacéutica argentina Sinergium Biotech fue seleccionada por el organismo internacional como centro para el desarrollo de vacunas de ARN mensajero contra Covid-19 para la región de las Américas.En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria resaltó el desafío enorme que tiene la organización respecto a la lección aprendida más importante de esta pandemia, "que es que si no se desarrollan capacidades regionales, vamos a volver a tener los mismos problemas".Para Vizzotti, no se puede dar la mejor respuesta ante una pandemia o cualquier otra emergencia sanitaria si un número pequeño de países tienen un porcentaje enorme de las vacunas y el resto no puede acceder en forma equitativa.explicó.Durante la gira, Vizzotti, también se reunió con el investigador Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de la Universidad de Oxford e investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y el martes recibió en la residencia del embajador a la Red de Científicos Argentinos en el Reino Unido (Rcaru).En tanto, este jueves viajó a la ciudad de Liverpool para mantener un encuentro con científicos y autoridades de la Universidad de Liverpool y otros ámbitos vinculados a la ciencia y la academia, como la profesora Louise Kenny, vicerrectora de dicha institución.