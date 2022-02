Avanza la campaña de vacunación anti-covid en escuelas y con operativos especiales

Sileoni: Hay 1.400 postas de vacunación dentro de las escuelas que permanecen "dos o tres días o más, y después se va a otras escuelas" (Foto Prensa GPB)

En Neuquén, el gobierno sumó una posta en la Universidad del Comahue, que llegan a 212 en total.

En Santiago del Estero siguen "en los diferentes clubes con campañas masivas y turnos programados.

Mendoza comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en las escuelas.

Eventos especiales como la "Noche de las Vacunas", postas en lugares turísticos, festivales y carnavales, y la extensión de la campaña de inoculación en las escuelas forman parte de las nuevas estrategias que organizaron las provincias para avanzar en la vacunación anticovid, en especial entre estudiantes y docentes, para completar esquemas ante el inminente inicio de las clases en todo el país.Según el monitor público de vacunación del Ministerio de Salud hasta este jueves, entre 40.283.881 de la primera dosis, 36.237.827 de la segunda y unos 16 millones entre refuerzo y adicionales.En Buenos Aires, donde las autoridades celebraron que hasta hoy unos 14 millones de personas completaron sus esquemas de vacunación, mañana se realizará la segunda edición de la Noche de las Vacunas tras el éxito de la primera en la que se aplicaron más de 26 mil dosis en 4 horas.La cartera sanitaria bonaerense anunció que dispondrá de 100 postas sanitarias fijas e itinerantes que atenderá de 20 a 24 en toda la provincia, además de los puestos que se instalarán en los corsos en los distintos municipios, durante los días de feriado de Carnaval.aseguró a Télam que además hay 1.400 postas de vacunación dentro de las escuelas que permanecen "dos o tres días o más, y después se va a otras escuelas" ya que "ese equipo va rotando, va caminando por el territorio".f destacó hoy que el avance en la vacunación se logró con "el irrefutable compromiso mutuo entre el Estado y cada bonaerense que puso el hombro, mientras su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, apuntó que "esta altísima tasa de cobertura nos está permitiendo salir adelante y continuar el camino de la reactivación y crecimiento de la provincia".señaló que allí "actualmente tenemos habilitadas 10 postas fijas y tres itinerantes" donde los vecinos pueden concurrir con su DNI "para comenzar con el esquema de vacunación o completarlo y de esta manera lograr la famosa barrera de inmunización contra el coronavirus".Y, recordó que está vigente la vacunación libre para la llamada "cuarta dosis", dirigida a personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años que recibieron dos dosis de Sinopharm y hayan transcurrido cuatro meses.Fuentes de ladijeron a Télam que "se habilitarán 13 postas sanitarias" nuevas en localidades de la región desde Adolfo Alsina y Monte Hermoso hasta Coronel Dorrego, Guaminí y Médanos.En Córdoba,dispuso para mañana la Jornada de vacunación integrada "Aulas seguras" para avanzar en el plan de vacunación Covid-19 y completar esquemas acorde al calendario nacional., sostuvo que "es una actividad que apunta a reducir la ocurrencia de casos de Covid-19 o posibles brotes en establecimientos educativos, para poder garantizar la presencialidad plena y continua durante todo el ciclo lectivo 2022"."También es una oportunidad para que las personas en edad escolar y todos los miembros de la familia que por diferentes motivos tengan esquemas de vacunación del calendario oficial incompletos, puedan acceder a las vacunas del calendario nacional", reforzó la funcionaria.Mendoza comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en las escuelas, dado que inició el ciclo lectivo el lunes 21, y busca llegar a la mayor cantidad de chicos para sostener la presencialidad absoluta."Hemos empezado por las escuelas donde sabemos que hay menos chicos vacunados contra el coronavirus y aprovechamos para reforzar el calendario obligatorio de vacunación", dijo el director general de Escuelas, José Thomas., reiteró que "la vacunación es el eje para una situación sanitaria más tranquila y de verdad sin aumento de casos graves".En Santa Fe, la ministra de Salud, Sonia Martorano, confirmó hoy que se han logrado "grandes avances en la colocación de terceras dosis" y celebró que "el 42% de nuestra población la ha recibido"."En las cinco ciudades grandes (todos han sido turnados, mientras hay 500 mil personas que han recibido su turno para la colocación de terceras dosis y aún no han concurrido, ya sea porque han transcurrido el covid o están en períodos post-covid", indicó la ministra.La ministra indicó que en los feriados de carnaval "se hará la vacunación de guardia para niños y terceras dosis en la sede de Luz y Fuerza" y señaló que quienes deban colocarse la vacuna anticovid deberán hacerlo en el nuevo centro vacunatorio, ubicado dentro del Portal Rosario Shopping.En tanto,que ofrece la posibilidad de vacunarse en vehículos particulares, estará situado en el Ala C del playón de estacionamiento, y la ministra apuntó que "una vez instalados allí comenzaremos con las dosis de refuerzo en los grupos de mayores de cincuenta con Sinopharm".El Gobierno de Entre Ríosentre otras medidas de difusión y aplicación de vacunas contra el Covid-19."Estamos incentivando estrategias y herramientas para seguir generando adherencia y promover la vacunación, avanzando en la aplicación de segundas dosis y de refuerzo", dijo la ministra de Salud, Sonia Velázquez.Según la funcionaria, la vacunación entre adolescentes se incrementó "considerablemente con la aparición del Pase Sanitario y ante el incremento de casos" por la variante Ómicron.Chubut completará esta semana un plan de vacunación territorial con"Intentamos llegar a todos los barrios y para ello contamos con el apoyo de los dirigentes barriales tal como lo venimos haciendo en Trelew y Rawson con marcado éxito", indicó a Télam el ministro de Salud, Fabián Puratich.El funcionario recordó que "en Chubut se implementó la noche de las vacunas, concurrimos a sindicatos, centros de veraneo, mantuvimos abiertos todos los vacunatorios y centros de atención primaria y ya todas las alternativas se van agotando porque se hizo un trabajo intensivo en territorio".La vacunación es libre para todas las edades a partir de los 18 años por lo que Puratich apuntó que "el que va tiene su vacuna, sea cual sea la dosis".En Santiago del Estero trabajarán hasta mañana "dijo hoy a Télam la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel."La semana que viene se continuará con campañas masivas para vacunar con dosis de refuerzo a los adolescentes", añadió y puntualizó que "se está avanzando rápidamente en completar esquemas primarios (1ª y 2ª dosis) y para realizar las dosis de refuerzo".Coronel instó a "seguir cuidándonos porque la pandemia no ha terminado" y además dijo que "ya se acerca el otoño y también el inicio de clases con presencialidad plena por lo tanto niños, niñas y adolescentes deben estar vacunados con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y todas las vacunas del calendario".En Jujuy, ante el inicio del Carnaval que congrega a miles de personas y bajo la consigna "más cuidados menos riesgos", el Gobierno provincialAsimismo, se habilitan por día vacunatorios en sectores transitados del centro de la ciudad, como la peatonal Belgrano y la esquina de Santiago del Estero y Zegada, para acercar las diferentes dosis a las personas.Tambiénque cumple un recorrido semanal por capital e interior, y el operativo "casa por casa" en la búsqueda de no vacunados o para puedan completar el esquema."desde el 10 de marzo pero solo para un grupo seleccionado", expresó el ministro de Salud jujeño Antonio Buljubasich en relación a los inmunodeprimidos.En San Luis, el Ministerio de Salud despliega un operativo de vacunación adaptado para ampliar el acceso a la inmunización que incluyeen distintas ciudades para que entre las 19 y las 23 puedan acceder a la vacuna.Mañana, de 11 a 16, habrá una jornada especial en la costanera de la ciudad veraniega de El Trapiche, donde el hospital regional René Favaloro vacunará a los interesados.Asimismo, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), hospitales y plazas son lugares de referencia con jornadas extendidas de doble turno y campañas orientadas a las familias sanluiseñas y a los turistas.Río Negro informó que aplicó hasta hoy 1.563.213 dosis y, según la secretaria de Planificación de Salud, Mercedes Iberó, "entre 12 y 17 años tenemos una cobertura con primera dosis del 94,3% y segunda 78,8%", mientras en el caos de los niños hay "una cobertura del 82,8% con primera dosis, 63,9% con segunda"."La semana que viene ya van a comenzar las clases y según los protocolos de Nación, y a los que nosotros adherimos es con la presencialidad plena", aseguró Iberó por lo que pidió a los padres que "si aún no vacunaron a sus niños, antes de empezar la escuela que los lleven a vacunarse, que nos va a dar una tranquilidad a todos que estén vacunados".el martes con vacunación anticovid libre en distintos barrios de la ciudad y aplicaciones de las dosis de calendario, una semana antes del inicio de las clases.La directora provincial de Inmunizaciones, Silvia De Donatis, dijo que se realizaban "intensos operativos de vacunación en toda La Rioja, con diversas modalidades y estrategias para lograr la accesibilidad".En Formosa, el Gobierno inició el lunesorientada a personas que no recibieron ninguna dosis o tienen incompleto el esquema previsto por las autoridades sanitarias.Los equipos de salud, acompañados por integrantes del programa provincial "Militantes de la Salud y la Vida", recorren los domicilios "en búsqueda de personas que faltan inmunizarse", explicó el subsecretario de Planificación de la Inversión Pública, Pablo Olivera.En Neuquén, el gobierno(UNCo) que "abre sus puertas para fortalecer y recuperar el tránsito presencial seguro", indicó el gobernador Omar Gutiérrez al inaugurar el sitio.La ministra de Salud, Andrea Peve, expresó quey resaltó que hay que "seguir reforzando y seguir avalando la importancia de la vacunación, de tener las primeras dosis y los esquemas de refuerzo".