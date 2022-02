Nannis señaló los negocios de Caniggia con Macri por los parques eólicos

"Me pegaba y me violaba a la fuerza".

Mariana Nannis profundizó este miércoles sobre los hechos de violencia tanto sexual, como de género y psicológica, que su exmarido y el padre de sus hijos, Charlotte y Alexander, ejerció sobre ella durante años. El 22 de marzo Caniggia tendrá que ir a declarar a Tribunales al ser citado a indagatoria . También hizo referencia a los vínculos políticos y de negocio de su ex esposo con el expresidente Mauricio Macrifue la respuesta de Nannis al iniciar la charla con el periodista Rial., son algunas de las frases que según Nannis, Cannigia le decía en reiteradas oportunidades a lo largo de los años, amenazándola de lo que podía pasarle en caso de que decidiera hacer la denuncia. “, expresó.Nannis aseguró que las situaciones de violencia de género y de violencia sexual fueron repetitivas y en diversas oportunidades a lo largo de los años que estuvieron juntos.Sobre Caniggia, Nannis también mencionó queEn palabras de la víctima, Caniggia estaba. “Tenía muchos testaferros Claudio”, denunció Nannis. También confirmo que va a ir a “declarar en la causa de los Parques Eólicos ”, refiriéndose a la investigación que más complica al ex mandatario Macri y sus allegados.. Cuando Nannis le dijo a Caniggia que estaba teniendo hemorragias por el golpe y el empujón que le había dado, él le respondió “Vos sos de las hijas de puta que se hacen las víctimas”, ejerciendo violencia psicológica una vez más sobre la madre de sus hijos.“Algún día van a amanecer muertos”, Nannis expresó que Caniggia le decía eso refiriéndose a ella y a sus hijos.Nannis lloró por teléfono en conversación con el periodista Jorge Rial, por Radio Diez, AM710, expresando una angustia profunda. "Fue un padre ausente. Me arruinó todas las navidades" y relató cómo en todas las fiestas su exmarido consumía estupefacientes y la forma en que ella protegía a sus hijos para que no presenciaran el estado de su padre.“Yo solamente sé lo que pasaba, todo el mundo habla pero nadie sabe realmente lo que yo pasé al lado de él. Mi vida con él fue un infierno”.y eso es con lo que Caniggia la amenazaba a Nannis durante años. “Yo lo interné tres veces por drogadicto, y él se escapaba. Con mi hermano íbamos por todos los puticlubs de Marbella buscándolo”.Se llevaba a Alexander. Por ejemplo se lo llevaba a Alexander a Bérgamo (Italia), lo dejaba solo en un hotel y él se iba de ‘joda’, el chico de diez años se despertaba en el medio de la noche solo en una habitación de hotel, vos no podes hacer eso, es una locura”.