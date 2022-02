Dos anuncios engañosos sobre educación en la Ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta anunció la creación de seis escuelas bilingües en barrios acomomodados CABA, pero no hizo ningún nombramiento docente.

Nada nuevo bajo el sol. Ni siquiera la costumbre del jefe de Gobierno porteño de hacer anuncios destinados al marketing que quedan en título si se rasca un poco en la que quiere ser presentada como una noticia.



Horacio Rodríguez Larreta presentó este miércoles la puesta en marcha este año de las primeras seis escuelas bilingües de gestión estatal, para el nivel primario, y dijo que transformará las horas libres de las escuelas secundarias en horas de aprendizaje de matemáticas e inglés.



Las dos cosas ya existen.

Cuando sobraban vacantes

Las horas no son libres

"Ya llevamos una década con inglés obligatorio desde primer grado. Ahora vamos a dar un paso más: las primeras escuelas públicas totalmente bilingües. Esto es clave porque cuando el idioma forma parte de la vida cotidiana se consigue un aprendizaje mucho mas profundo", había dicho Rodríguez Larreta bien temprano a la mañana durante un acto en una escuela técnica del barrio de Villa Crespo.Y explicó que se trata de establecimientos educativos de jornada completa que antes incluían el idioma en su currícula como una materia más y ahora sumarán unas 13 horas semanales de inglés, de las cuales ocho serán de enseñanza del idioma y las 5cinco restantes, de asignaturas específicas.Las primeras seis escuelas bilingües públicas serán la Escuela Primaria 27 D.E 15 "Petronila Rodríguez", ubicada en Parque Chas; la Escuela Primaria 2 D.E 14 "Gral. Mariano Acha", de Villa Ortuzar; y la Escuela Primaria 21 D.E 17 "Rompehielos Gral. San Martín", de Villa Del Parque.También comenzarán a tener esta modalidad la Escuela Primaria 22 D.E 10 "Remedios de Escalada de San Martín", del barrio porteño de Belgrano; la Escuela Primaria 9 D.E 9 "Juan Crisóstomo Lafinur", en Palermo; y la Escuela Primaria 2 D.E 2 "Juan Larrea", de Recoleta.Más allá de lo engañoso de presentar como nuevo el proyecto, cabe destacar que las seis escuelas elegidas están en las zonas más favorecidas de la Ciudad."La idea es que toda la ciudad pueda acceder a esto", aseguró Rodríguez Larreta y desde su Gobierno indicaron que para el 2023 se sumarían nuevos establecimientos educativos con esta modalidad. También anunció que "se transformarán las horas libres en horas de aprendizaje de matemáticas e inglés" en las 152 escuelas de Nivel Secundario de gestión estatal, que inician sus clases el 2 de marzo.Las clases, aseguró Larreta, se darán bajo una modalidad virtual con un cuerpo de docentes especializados y la iniciativa trata de revertir el hecho de que en un año se pierdan "entre 3 y 5 días de clases para este nivel educativo" a raíz de las horas libres, indicaron desde el gobierno porteño.Pero contrataciones de docentes hasta ahora no hubo.López explicó que las escuelas bilingües "son escuelas de jornada completa muy buenas que ya existen. Cada puesto de trabajo es bienvenido, pero lo que falta es llevar a la práctica lo que se anuncia y este miércoles no se anunció nada nuevo", afirmó el docente y dirigente, y agregó que no hubo ningún acto administrativo para designar nuevos docentes. "El problema no son tanto los anuncios sino que nunca concretan nada más allá de la conferencia de prensa. Lo grave es que hay 57.000 chicos sin vacantes", dijo a Página/12, Eduardo López, secretario general adjunto de la Unión de trabajadores de la Educación (UTE). Y a López le llama mucho la atención que Larreta nunca tenga que dar cuenta de estas dos cuestiones en las conferencia de prensa.

El segundo anuncio engañoso que hizo el jefe de Gobierno porteño es que la secundaria dejará de tener horas libres, y que cuando falte un profesor, ese tiempo va a ser destinado al aprendizaje de matemática o inglés.



Puede parecer una novedad para alguien que desconoce el sistema de funcionamiento de la escuela pública, pero López además de conocerlo al dedillo, los lunes enseña geografía y sabe lo que debiera pasar por reglamento si por algún motivo él no puede asistir y ponerse el frente de su curso.



"Ya existe el sistema de cubrir a los docentes que faltan, se llaman ATP, ayudante de trabajos prácticos. Si yo falto, me cubre un ayudante. Y los preceptores pueden dar clase desde hace 11 años, ese no es el problema", dijo.





No faltan los maestros, faltan maestros

Maestros itinerantes

Cuando un docente tiene, por ejemplo, enfermo al hijo, el preceptor o el ayudante de trabajos prácticos lo cubre. El problema es que no dan abasto porque faltan maestros."Y faltan maestros porque es una profesión mal paga y maltratada, nadie quiere ser docente salvo en los casos en los que, como mis hijas, se criaron en una casa de familia docente (Angélica Graciano, la compañera de López, es la secretaria general de UTE) y las convencimos nosotros. Pero hoy es una profesión vocacional, es muy raro que a una chica de 15 años los padres le recomienden que para estar bien acomodados en la vida elijan la carrera docente", explicó López. Y como son pocos y faltan suplentes, las horas libres se generan cuando falta quien enseñe.UTE sostiene hace años la necesidad de contratar a los denominados maestros itinerantes. Funcionan para cubrir suplencias en primaria, por distrito. En pandemia lograron que nombren a algunos, pero no son suficientes y necesitan la ampliación. "Un colectivero no va y hay uno suplente, pero los maestros no tienen suplentes", dijo López.Y finalizó: "Lo que él (por Larreta) anuncia ya está inventado, hay que concretarlo. Y lo que dice que es nuevo no sabemos si lo es porque no hay acto administrativo, no están las designaciones".El tiempo dirá si las palabras que pronunciaron él y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se van haciendo realidad o quedan en en un título destinado a mejorar la imagen de uno de los candidatos, según ya reconoció, a ser la persona elegida en Juntos por el Cambio para pelear la presidencia en 2023 en reemplazo del expresidente Mauricio Macri.