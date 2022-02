Denunciaron penalmente a la directora de un jardín maternal por el maltrato de niños

Foto: captura video

La directora de un jardín maternal de Rosario fuede al menos diez niños de, luego de que una vecina grabara desde un balcón el comportamiento que la mujer tenía con los menores, y el Municipio local clausuró la institución.La denuncia fue presentada por el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, luego de que el lunes un grupo de padres concurriera al organismo.Al jardín asisten más de 30 niños y de acuerdo con el relato de, el maltrato se producía con todos los menores.Como consecuencia de la difusión del video, el Municipio de Rosario decidió el martes clausurar el jardín, que ya había inspeccionado pero sin detectar los maltratos denunciados.La directora de Infancias y Familias del Municipio local, Sonia Colacellia, informó que la institución fue clausurada con el propósito de “” que allí concurren.En la grabación que se difundió el martes, y que acompaña la denuncia, “se observa que la sindicada por los padres como la directora de ese establecimiento, entre otras actitudes que llevó a los padres a pedir ayuda y asesoramiento”, explicó la directora del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), María Laura Pasquero, en diálogo con Télam.Al respecto, añadió que el Centro ofreció "ayuda asistencial psicológica tanto", además de presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación-MPA-de Rosario."Nosotros relatamos los hechos que acompañamos con lasy ahora estamos a la espera de que las autoridades judiciales decidan el fiscal que investigará para hacer el seguimiento respectivo", añadió la funcionaria rosarina.Además, Pesquero apuntó que, al ser particular, el jardín maternal no depende del Ministerio de Educación provincial, "por lo que pusimos en conocimiento de los hechos a la Secretaría de Gobierno de la Intendencia de Rosario"."Lo mínimo que pedimos es que esta mujer vaya presa", dijo uno de los padres, que se identificó como Elio, en declaraciones a Radio2-Rosario.El jardín maternal en cuestión funciona bajo el nombre de, y está ubicado sobre la calle Chiclana 924, de la zona norte de Rosario, y al mismo concurrenPor su parte, Colacellia indicó que se habían realizado“en el último tiempo”, y explicó que el área a su cargo “puede ir todos los días pero”.“Uno puede tener el desempeño formal y a veces no tenemos pistas de estas situaciones”, abundó la directora de Infancias y Familias, para destacar quede lo que ocurría en el jardín maternal,La funcionaria también dio cuenta de las limitaciones que posee el área a su cargo paraque funcionan en esta ciudad santafesina, con una dotación de seis personas encargadas de las inspecciones.