Sociedad Victoriana Augusta: El encanto de revivir la historia con galera y miriñaque

Un poco de historia

Coser y bordar

Volver al pasado

Romero sumó a la pasión por recrera a su esposo Héctor y a su hijo Fran.

La Sociedad Victoriana Augusta Argentina está siempre abierta para recibir nuevos miembros. Pero también comparte tanto los eventos en los que participa como información e imágenes sobre el período histórico al que está dedicada.

Parecen salidos de las páginas de cualquiera de las novelas de Jane Austen pero llegan en auto, subte o bicicleta. Son los recreacionistas que componen la, filial de una de igual nombre que surgió en España, dedicada a recuperar el encanto de la ropa, la gastronomía y las costumbres de la época en la que goberno la reina Victoria de Inglaterra. Participan de actos patrios y efemérides varias, pero también organizan sus propios encuentros para tomar el té, bailar un vals o conversar mientras las damas ejercitan el lenguaje del abanico.A partir de aquí quedan invitados a conocer quiénes son los cultores del recreacionismo victoriano yLa recreación histórica es una actividad que convoca a gente deseosa deEs una tradición de larga data ya que los romanos solían organizar representaciones de sus batallas más emblemáticas en sus coliseos a modo de espectáculos públicos y en los torneos medievales se retomaban temas y actividades de la Antigua Roma.En la Argentina hay "historia viviente", la traducción de la expresión inglesa “living history” para todos los gustos:El primer paso de la entidad lo diouna licenciada en Psicología, con una tesis en camino para una Maestría en Recursos Humanos, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: “Desde pequeña que me gusta la Historia, y al provenir de una familia con una larguísima historia entroncada en la del país y en la española, la sentía tan propia, que era natural, Por eso mis actividades se fueron derivando naturalmente hacia la recreación”, aclara una de las socias fundadoras de la sociedad.Su coequiper fueun profesor de artes visuales y diseño de indumentaria y también estudiante de Historia de la Universidad de Buenos Aires.Juntos descubrieron una sociedad española que recreaba la época victoriana. Enseguida se unieron y comenzaron a organizar encuentros de recreación. En 2009 fundaron la filial argentina para hacer presente la historia, pero decidieron enfocarla a los acontecimientos sociales y culturales transcurridos en la Argentina en el período que va de 1790 a 1919.Para revivir esa época los integrantes de la Sociedad participan de actos patrios,se suman a conmemoraciones como la carrera Recoleta-Tigre de 1906, los inicios del subte y también organizan sus propios eventos. Además dan talleres, charlas y muestras que se anuncian en las cuentas de las redes sociales de la Sociedad.“Una de las actividades más memorables en las que participamos fue, para el cual tuvimos que aprender las danzas de la época Ese día los presentes recitamos poesías propias y de autores de la época como Lord Byron”, recuerda Díaz, quien se entusiasma al contar la vez quey la cena de la época Eduardiana que tuvieron en el restaurante El Globo al que fue vestido como uno de los personajes de la serie Peaky Blinders., otra de las integrantes de la entidad,y llegó al grupo a partir de unas fotos de otro alumno en un taller de fotografía que estaba haciendo. Recuerda la participación en la recreación de lay los picnics y bailes en el Palacio Ceci de Devoto y las tertulias en la quinta Los Ombúes de San Isidro,en las cuales se cantó por primera vez el himno nacional.Ella no deja de admirarse por las reacciones del público que presencia la recreación: “Todos se sorprenden, sobre todo si estamos en algún transporte público como el subte. Después se dejan atrapar por los relatos, por lo que pasa y después te preguntan por temas clásicos como el uso del corset”,“No es solo usar la ropa.”, avisa. Y describe: “La gente tiene inquietud por cómo era la ropa interior y a veces te dicen que el corset era un castigo, pero, en líneas generales, les resulta muy atractivo a la vista”. “También están los que recuerdan a sus abuelos y quieren contarte alguna anécdota de la época”, agrega Ledesma Bussoli.Para estar de punta en blanco en bailes, tertulias y batallas. En la Argentina no sucede como en España donde hay comercios especializados que venden artículos similares a los que se usaban en cada época con un certificado de historicidad firmado por un académico., ya que tienen un patronaje distinto, que no entienden las modistas actuales. Hay unas costureras maravillosas en el grupo que se esmeran en sus investigaciones y recopilan material de afuera que las complemente en su formación y nos sacan de apuros en la confección. Una de ellas trabaja en el Teatro Colón. Otra tiene nivel universitario en Diseño de Vestuario”, cuenta la fundadora de la Sociedad.En tanto que Cloutet asegura que todo lo que lleva puesto lo confecciona ella misma: “Trato de, las telas que uso, sus estampados o colores.y desde 1900 uso más la máquina. También tengo objetos heredados de mi abuela y he comprado dos cosas originales de 1905 que son adorables”.Luego se emociona: “Mucha gente nos da sus objetos preciados porque eran de familiares queridos y los atesoran pero ven en nosotros gente que los va a usar con respeto al igual que cuando estaban de moda”.ya que lo que hacemos no es arancelado. Es algo que realizamos por amor a la historia, para mantenerla viva de otra manera. Porque leer un libro es genial, pero verlo en vivo y directo, es otra cosa, Por suerte, en mi caso mi familia me apoya y me acompaña”, cuenta Romero que llevó su pasión por las cosas antiguas a dedicarse también a la carpintería para hacer restauraciones de muebles de época.A la hora de explicar por qué la recreación histórica y no el cosplay,“Cada época que recreamos es distinta y tiene su encanto. La ropa, la manera de comportarse, los códigos y los modales. La gente no tenía televisión ni internet y su diversión era contar historias o leer libros en voz alta, cantar o tocar instrumentos. Y mucha más gente que ahora sabía hacerlo”.Por su parte“Estoy en grupos medievales, e integro un grupo paralelo llamado Sociedad Histórica del Río de la Plata que cubre desde la fundación de Buenos Aires. También colaboro a veces con el grupo de la Década del 40 y con la Asociación Argentina de Recreadores de la Segunda Guerra Mundial”, enumera.Romero, en cambio, dice presente enCon apoyo del Estado se pueden hacer muchas cosas, aprovechando el turismo histórico. No podemos desaprovechar ese recurso”, insiste Ledesma, dispuesta a multiplicar la difusión de la recreación histórica, recordar la Historia"