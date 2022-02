Una escuela polideportiva entrena a los chicos con discapacidad

La escuela tiene 180 alumnos de entre 3 y 21 años. Foto: Diego Izquierdo.

"Compromiso, dedicación y pasión" son las palabras que utiliza Jonatán Laspina, vicepresidente y coordinador de "Integra Sport Mdp", para explicar la tarea que junto aEste grupo de profesionales realiza actividades multideportivas en la sede ubicada en la calle Colón y Avenida Champagnat, donde de lunes a viernes las, contó en una entrevista con Télam Laspina, quien hace poco se recibió de Licenciado en Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y ahora va por su maestría para perfeccionarse."En este espacio cada profesor tiene su grupo y su método de trabajo como lo hacen aquellos con niños y niñas con discapacidad visual que hacen deporte con pelotas con sonido para que se puedan guiar, aquellos con problemas auditivos con todo lo que sea visual y con discapacidad intelectual con todo tipo de estrategia didáctica que tienen que ver con la captación de la atención y la concentración" mientras que con la discapacidad motriz "es diferente porque hay que trabajar cada deporte con sillas de rueda aptas para la disciplina" relató.Quienes concurren a esta ONG tienen actividades todos los días del año - de enero a enero- y pueden formar parte de talleres programadas en cada disciplina según su gusto y capacidad., contó.Además de realizar actividades multideportivas en la sede "organizamos y participamos de muchos eventos como competencias acuáticas en el mar lo que denominamos aguas abiertas donde se corren carreras de natación de 1.500 y 3.000 metros".Laspina cuenta que la preparación de los chicos se hace a diario en la sede pero además cuentan con talleres de "patín carrera, natación, rugby, futsal, básquet , atletismo y nado sincronizado donde hay chicos que se van especializando en las diferentes disciplinas".Este espacio único en Mar del Plata "pretendeen la sociedad y de esta forma puedan alcanzar una plena integración social, laboral, educativa y cultural", enfatizó.El coordinador de este espacio manifestó: "nuestro sueño es poder tener un complejo propio y sillas deportivas especiales ya que los costos son muy elevados y no contamos con los fondos suficientes para poder llegar a cumplir esa meta".Cabes señalar que muy pronto estos chicos marplatenses estarán compitiendo en la semana del 19 al 24 de marzo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires, en el marco del "Día Internacional del Síndrome de Down" que es el 21 marzo.Por su parte, Clara Nievas, de 21 años, quien tiene síndrome de Down, es experta en nado sincronizado y ya ha obtenido varias medallas compitiendo en Brasil y Canadá.Al ser entrevistada dijo que compiteClara dijo también que le "gustaría que todos se animen a hacer algún deporte porque es divertido y porque te hacés de muchos conocidos".Mientras tanto,con discapacidad visual, manifestó:Valentinuzzi vive en el Barrio San Cayetano y todos los días lo lleva a entrenar algún integrante de su familia."Me levanto con ganas porque sé que siempre me espera un desafío por cumplir, además de sociabilizar con mis compañeros y perfeccionarme en lo que hago con los profesores que son unos copados", dijo Joaquín.En el medio de chicos que corren buscando a sus entrenadores, se escucha a lo lejos: "¿profe, hoy hacemos una demostración para los periodistas?" Cada uno busca su equipo y los vestuarios de repente se colman para ponerse los trajes para tirarse al agua., señaló"Hace diez años trabajo en eso y siento que los chicos me dan siempre más de lo que yo doy, esto es un aprendizaje continuo que hago con mucha dedicación y entrega desde mi lugar", dijo Martí.Otra de las profesoras es Jésica Fernández, quien es nadadora y además trabaja bailando con los delfines en el Aquarium de Mar del Plata."Entreno a chicas de 18 a 21 con síndrome de Down en nado sincronizado. Antes de comenzar las preparamos físicamente y luego en el agua les enseñamos a aguantar la respiración, a coordinar las partes del cuerpo y a comenzar con las rutinas", explicó."Hace diez años trabajo en esto y cada día me sorprendo más de las fuerzas y las ganas que le pone cada una de mis alumnas a la perfección del estilo, la postura y la coordinación de las coreografías" aseveró.el año pasado terminó sus estudios secundarios en la Escuela Media N*12 y en este 2022 tiene previsto estudiar programación en informática."Hace 9 años hago futbol y natación. Me gusta lo que hago y le diría a todos que el deporte es una buena oportunidad para conocer sus aptitudes, hacer nuevos amigos y tener una mejor calidad de vida", contó.En la puerta del complejo, esperando a su hijo Agustín Marengo, de 15 años, con síndrome de Down, se encuentra Romina Pérez, quien relató que "este espacio no solo le ha servido para hacer amigos y practicar natación que es su pasión, sino para lograr su independencia en todos los sentidos"."Que haya logrado sentirse seguro y que ame lo que hace es para nosotros como familia el logro mas importante", señaló, mientras su hijo desde lejos le tira un beso y le levanta el pulgar derecho indicándole que todo está OK.