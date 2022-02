A diez años de la tragedia de Once piden transporte "digno" para honrar a las víctimas

"Nunca más la felicidad es como la conociste", dice Paolo Menghini, padre de Lucas

En un nuevo aniversario de la tragedia de Once, Paolo Menghini recordó a su hijo Lucas como un joven "hermoso y talentoso" y aseguró que, desde aquel fatídico febrero, ya no conoció "la felicidad nunca más" como la supo concebir, ya que su vida "cambió 180 grados para siempre".



"El tiempo ayuda a convivir con el dolor pero no cierra las heridas porque, a medida que pasa el tiempo, quien no está hace sentir su ausencia cada vez en más cosas, no en menos", expresó a Télam Paolo, papá de Lucas Menghini Rey, un joven de 19 años que resultó víctima de este trágico choque.



Ese 22 de febrero, poco después de las 8.30 de la mañana, Paolo llegó a su trabajo y se enteró, entre "la locura" de sus compañeros, del siniestro ferroviario del que empezaba a hablar todo el país.



"Miré mi reloj y entendí que con muchísimas probabilidades Lucas había viajado en ese tren porque era el que tomaba todos los días para llegar a su trabajo. Empecé a llamarlo y no me contestaba, así que me vine volando a la estación", relató el padre.



Parado en el mismo lugar donde comenzó aquella película de terror, Paolo recordó que al llegar a la estación vio pasar a un sacerdote que se dirigía al tren colisionado y fue en ese instante cuando realmente tomó dimensión de lo que había pasado.



"Ese fue un momento determinante de ese 22 de febrero, ahí se me quebró la esperanza de que fuese sólo el impacto que yo veía del frente del Chapa 16 contra el andén 2 y que atrás había un desastre que no imaginaba las dimensiones que podía tener", relató el padre.



Y añadió: "Se me congeló el cuerpo, se me puso la mente en blanco porque entendí que había mucho más de lo que yo veía y que había mucho más dolor del que yo me imaginaba".



De allí, junto a todos los familiares y amigos de Lucas, comenzaron un "peregrinaje" por todos los hospitales que se les indicaba a los familiares de las posibles víctimas.



"Esas horas fueron desesperantes, son una película que junta angustia, dolor, tristeza y también esperanza porque nos decían que estaba en un hospital y allá íbamos y no estaba, nos decían que estaba en otro y allá íbamos, y así", recordó.



A 60 horas de sucedido el siniestro, Lucas fue confirmado como la víctima número 51 de la tragedia de Once.



A diez años de aquel día, Paolo aseguró que esto fue así por "un abandono concreto y directo de los responsables de la búsqueda, los jefes de bomberos de la Policía Federal".



En abril de 2018 la Justicia absolvió a los tres bomberos acusados de cometer irregularidades en la búsqueda del cuerpo de Lucas; sin embargo, su padre aseveró, con dolor pero con cierta seguridad: "La justicia por Lucas ya va a llegar".



Para él, su hijo permanecerá "hermoso, joven y talentoso para siempre" y a veces, cuando se imagina cómo sería hoy, concluye que "sería exactamente igual".



"Sería la persona con principios, valores y talento que era, un hijo que todo padre desearía tener, un hermano cuidadoso, un tío amoroso de su sobrina de 3 años y un padre dedicado como siempre a su hija (Guadalupe), que es una flor hermosa que va a cumplir 15 años y que lo recuerda como si estos 10 años no hubieran pasado", contó Paolo con evidente conmoción.