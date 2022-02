Día contra la Homofobia en el Deporte: aseguran que aún es un ambiente "machista y heteronormado"

Cada 19 de febrero se conmemora en todo el mundo el Día contra la Homofobia en el Deporte.

El partido contra la homofobia: un spot junto a deportistas para ganarle a la discriminación. VER VIDEO

Campaña Nacional del Inadi

El Fútbol, machista y heteronormando

En las últimas décadas en Argentina, el ámbito del deporte, sobre todo el de la alta competencia, aún representa un "escenario difícil" para la comunidad LGBTIQ+.

e instaron a las dirigencias de los clubes a "comprometerse más", en el marco del Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte que se celebra este sábado."Conmemorar este día es poner a la homofobia y la discriminación sobre la mesa, enfrentarlas y combatirlas porque queremos un deporte mucho más justo y poder jugar desde todas las identidades posibles", expresó Santino, exjugadora de fútbol y una de las entrenadoras de La Nuestra, un equipo fundado en 2007 en el barrio porteño Padre Mugica de Retiro.En diálogo con Télam,"La identidad es lo más importante, no podemos andar por la vida ocultando quiénes somos por el pánico de que no nos dejen jugar", dijo la entrenadora, quien señaló que "se sabe que incluso la AFA todavía deja afuera jugadoras sólo por ser lesbianas".Cada 19 de febrero se conmemora en todo el mundo el Día contra la Homofobia en el Deporte,Actualmente, pese a los avances en materia de derechos de las diversidades sexuales en las últimas décadas"El deporte y el fútbol en particular se construyeron históricamente desde una identidad masculina fuertísima y todavía hoy vemos cómo se castiga y deja afuera a quienes se salen de esa norma", señaló la fundadora de La Nuestra.Junto a representantes de Gays Apasionados por el Fútbol (Gapef), son los protagonistas de"El objetivo de esta campaña es profundizar, visibilizar y desnaturalizar la violencia y la discriminación en el deporte", aseguró a TélamCreado en 2008,con foco primero en el fútbol profesional y ampliándose con los años a las demás prácticas.Como parte de la campaña nacional, el organismo está llevando adelanteAcerca de estosElizalde indicó quecon el objetivo de acercar "las problemáticas de la discriminación, la violencia de género y las nuevas masculinidades, entre otras".Si bien la respuesta "en general es positiva" por parte de los clubes, aseguró que "a los jugadores todavía les cuesta mucho tener el apoyo real de clubes, dirigentes y ni hablar de los sponsor".Por su parte,dijo que a pesar de considerar alEn diálogo con Télam, Morino expresó que es sumamente frecuente que personas gays y lesbianas "oculten su orientación sexual para no ser excluidos y poder jugar" y resaltó que por su expresión de género la comunidad trans "muchas veces está aún más expuesta".Amante como tantos del deporte "más practicado" en la Argentina, Morino aseveró queun espacio para "Vastos son los ejemplos en la Argentina de clubes de fútbol, rugby, hockey y voley, entre otros deportes, que nacen como un "refugio" ante la exclusión.Sin embargo, Morino manifestó que "no nos podemos quedar sólo dentro de la comunidad LGBT", sino que la homofobia debe "trascender" para que la sociedad en general "se involucre con estas problemáticas".Asimismo,En tanto, desde el Observatorio de la Discriminación en el Deporte indicaron que se está realizando unConvocaron a clubes de todo el país a contestar el cuestionario al que se puede acceder a través de https://www.argentina.gob.ar/inadi/observatorios/deporte/relevamiento-clubes.