Jujuy flexibilizó las exigencias sanitarias para garantizar el carnaval norteño

Existirá un horario corrido de 13 a 5.30 de la mañana para la organización de eventos en locales. Foto: archivo.

Las nuevas disposiciones

Los eventos de menos de 150 personas no necesitan registrarse. Foto: archivo.

Las comparsas y fortines que organizan las tradicionales invitaciones y pasacalles característicos del carnaval norteño verán flexibilizados los requisitos para organizar los festejos, según definió el Gobierno local luego de que distintas agrupaciones salieran a expresar su malestar por las restricciones que se pretendían imponer este año.Las medidas reducían lospara el desarrollo de las actividades y contemplaban otros requerimientos y multas en caso de no cumplirlos, así que las comparsas de los poblados quebradeños comunicaron que suspenderían festejos, en tanto que también se concretó una marcha en la localidad de Tilcara.En ese marco, el ministro de Seguridad, Luis Martín, indicó que por pedido del gobernador Gerardo Morales se dispuso laorganicen eventos de carnaval.El funcionario detalló que "se estableció un horario corrido de 13 a 5.30 de la mañana para la organización de eventos en locales, y subrayó que "se dejó sin efecto el aforo del 70% o de hasta 1000 personas en locales cerrados, por considerar que se trata de una medida innecesaria para los niveles de contagios en la provincia"."Actualmente los casos están estabilizados y muy por debajo de la media nacional, lo que nos permite celebrar el carnaval con un aforo del 100%, o sea la capacidad total para la cual está habilitado cada local", expuso.También se bajaron, según indicó, los montos para la obtención del REBA (Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas), por lo que "lo máximo que deberá pagar una comparsa es 4 mil pesos".Asimismo se estableció que"Se ha facilitado lo máximo lo que hemos podido para que se puedan disfrutar de estas festividades de carnaval con el menor costo posible", ponderó al respecto.En torno aen los que se realicen eventos musicales y bailables, sostuvo que "se harán de forma aleatoria" y que se pedirá el pase sanitario también de forma aleatoria, además aconsejó "a las personas que no cuenten con el esquema completo de vacunación que no concurran".Finalmente, se refirió a losen la provincia para los días del fin de semana largo del carnaval e indicó que "se desplegará un fuerte operativo de alcoholemia, especialmente en puestos en Pampa Blanca y León".